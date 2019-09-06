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Dünyanın en büyük süper lüks yatlarından Flying Fox’a tek seferde 470 bin litre yakıt ikmali yaptı

Marmaris açıklarında demirleyen 136 metre uzunluğundaki Flying Fox’a, Petrol Ofisi bayisi Asmira Group tarafından 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:54
Dünyanın en büyük süper lüks yatlarından Flying Fox’a tek seferde 470 bin litre yakıt ikmali yaptı

Marmaris açıklarında demirleyen 136 metre uzunluğundaki Flying Fox’a, Petrol Ofisi bayisi Asmira Group tarafından 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Mega yata bu yaz ikmali gerçekleştirilen 1 milyon litreden fazla yakıt, 20 bin binek aracın deposunu dolduracak kapasiteye sahip.



Sahibinin kim olduğuna dair farklı spekülasyonların yapıldığı süper lüks yat Flying Fox’a Petrol Ofisi bayisi Asmira Group tarafından 470 bin litre daha yakıt ikmali yapıldı. Bir süredir Muğla ve çevresinde seyreden mega yata yakıt ikmal operasyonu Marmaris Cruise Port’ta 15 kara tankeriyle gerçekleştirildi.



"Flying Fox’a bu yaz sezonunda toplam 4 ikmal gerçekleştirdik"


Petrol Ofisi Deniz Satışları Müdürü Celal Ersan, "Flying Fox’a bu yaz sezonunda toplam 4 ikmal gerçekleştirdik. Daha önce, 3 farklı tarihteki ikmallerde toplam 540 bin litre gümrüklü yakıt ikmali yapmıştık. Fly Fox yatına son 470 bin litrelik yakıt ikmali ile toplam 1 milyon 10 bin litre yakıt ikmal etmiş olduk. Bu rakam yaklaşık 20 bin binek aracın deposunun tamamen doldurulmasına eşit bir miktar.


Türkiye’nin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminali ve 1 yüzer istasyon ve 5 marina istasyonu ile güçlü bir operasyon gücüne sahibiz. 12 deniz tankeri (barç) ile transit ve iç pazarda yıllık 700 bin tonun üzerinde yakıt ikmali gerçekleştiriyoruz. Bunu da örneklemek gerekirse; PO Marine’in bir günde yaptığı ortalama yakıt satışı miktarı; iyi satış performanslarına sahip 120 istasyonun günlük satış miktarının toplamına eşittir" diye konuştu.



136 metre uzunluğunda, iki helikopter pisti var


Türkiye kıyılarında seyrederken birçok uluslararası mecrada haberlere konu olarak Türkiye turizmi ve ekonomisine katkı sağlayan Flying Fox, 2016 yılında Almanya’da inşa edildi. 136 metre uzunluğunda, 22.5 metre genişliğinde ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip olurken mega yatta iki de helikopter pisti yer alıyor. Charter listelerinde yer alan süper yatlar içinde en büyükler arasına giren Flying Fox, dünyanın en uzun 16’ncı süper yatı. İç hacim olarak da dünyanın en büyük 14’üncü yatı olan Flying Fox, tam 9 bin 100 GT hacminde.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:54
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