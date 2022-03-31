Dünyanın en büyük 5'inci altın rezervine sahip! Alıcı bulamıyor

İngiltere’deki bazı altın rafinerilerinin, piyasa kuralları izin vermesine rağmen Rus külçelerini yeniden eritmeyi reddettiği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Rus ürünlerine uygulanan ambargolara bir yenisi daha eklendi. İngiltere’de bazı altın rafinerilerinin Rus külçelerini yeniden eritmeyi reddettiği iddia edildi.

Rus altınlarının girişi Londra pazarında yasaklandı

Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) Mart başında, Rusya'nın Londra altın piyasasında altınlarını satmasını engellemek amacıyla tüm Rus rafinerilerini akredite listesinde askıya almıştı. Bu kararla, her yıl trilyonlarca dolarlık değerli metal ticaretinin yapıldığı Londra pazarına Rus altınlarının girişine fiili yasak getirildi.

Külçeleri yeniden eritmeyi reddediyor

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre LBMA, hala ticaretine izin verdiği işgalden önce üretilen metaller ile işgal sonrası üretilen Rus altınları arasında bir ayrım yapmaya başladı. Birliğin işgal sonrası üretilen külçeleri yeniden eritmeyi reddettiği belirtildi.

LBMA sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada, akredite listenin askıya alınma kararı öncesi basılan altınları kabul ettiklerini söyledi.

Dünyanın en büyük 5'inci altın rezervine sahip

Rusya, 140 milyar dolar değerindeki 2 bin 300 tonluk altınla dünyanın en büyük 5'inci altın rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Ülkenin altın rezervlerini son 15 yılda topladığı ve bunun Rusya için bir tür "ekonomik sigorta" olmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Ukrayna'da devam eden savaş ve Batılı ülkelerin yaptırımlarıyla, Rus para birimi ruble değer kaybederek rekor seviyelere düşerken, ülkede altın talebinin yüksek seviyelere çıktığı biliniyor.