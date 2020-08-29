Dünyanın beklediği uçan otomobillerin ilk testi başarılı

Dünyada bilim kurgu filmlerine konu olan uçan otomobiller hayata geçmek üzere. Japon devi SkyDrive isimli şirket SD-03 ado verilen uçan arabasının ön tanıtımını yaptı.

Geliştirilme aşamasında olan SD-03 adı isimli uçan otomobil 1-2 metre yükselerek tam 4 dakika havada kalabilme başarısını gösterdi.

Japon şirketi aracın tam kullanımına 2023 yılında erişebileceğini ve piyasaya sürebileceğini açıkladı.

Cuma günü basına açık olarak her tarafı filelerle kapalı alanda ilk testi gerçekleşti. Yerden 2 metre havalanarak 4 dakika boyunca alanda tur atan uçan otomobil içindeki pilotu ile basının ilgi odağı oldu.

100’den fazla uçan araba projesi olan firmanın, araçlarından sadece birkaç tanesi başarılı olabildi.

Elektrikle çalışan drone benzeri bu aracın en büyük sorunu enerji sıkıntısı batarya üzerindeki gelişmelerine devam edecek olan firma bu süreyi iki katına çıkarabilirse diğer ülkelere pazarlamaya başlayacak.