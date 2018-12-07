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Dünyanın beklediği karar bugün açıklanacak!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da175. Olağan Toplantısı sonrasında öngörülen basın açıklamasının bugün yapılacağı duyuruldu.

07 Aralık 2018 Cuma 06:59
Dünyanın beklediği karar bugün açıklanacak!

OPEC'in basın biriminden yapılan açıklamaya göre, son haftalarda  petrol fiyatlarında yaşanan ciddi düşüşe ilişkin önlemler ele almak üzere bir  araya gelen OPEC üyesi 15 ülkenin petrol ve enerji bakanlarının görüşmelerini sürdürdüğü, bu nedenle dün  planlanan açıklamanın bugüne bırakıldığı bildirildi.

 

OPEC dışı ülkelerin bakanlarının da katılacağı bugünkü toplantı sonrası, hem OPEC üyesi hem de aralarında Rusya'nın da bulunduğu OPEC dışı ülkelerin alacağı kararın kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Dün başlayan toplantı sonucunda üye ülkelerin yeniden günlük petrol üretimini azaltma kararı aldıkları iddia edildi ancak nihai miktar henüz belirlenmedi.

 

Kararın bugün açıklanacak olması, 5'incisi düzenlenecek OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler toplantısının önemini arttırdı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Katar'ın çekilme kararı

Bu arada, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerinin  rekor seviyelere ulaşarak küresel petrol piyasasında arz fazlasının artması  sonucu, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı  düşmüştü. 4 Ekim'de 86 dolar olan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 33  düşüşle 29 Kasım'da 57,5 dolara gerilemişti.

OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporda, petrol  fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kısıntının günlük en az  1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.??

Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, ülkesinin 1 Ocak 2019  itibarıyla OPEC'ten çekileceğini duyurmuştu.??

OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileri, 2016’da petrol üretiminin günlük  1,8 milyon varil azaltılması kararı almıştı. Geçen mayıs ayında ise bu karardan  vazgeçilerek üretim artışına gidilmişti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 07:08
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