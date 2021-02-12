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Dünya Dünyadaki tüm virüsler, bir kola kutusuna sığıyor
Dünya

Dünyadaki tüm virüsler, bir kola kutusuna sığıyor

Dünyadaki tüm koronavirüslerin çapını hesaplayan İngiliz matematikçi Kit Yates, "Yaklaşık bir yıldır hayatımızdaki bütün gelişmeler, ortaya çıkan sıkıntılar, aksaklıklar, zorluklar ve can kayıpları küçücük bir kutuya sığabildiğini görmek şaşırtıcı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 08:08:00 -
Dünyadaki tüm virüsler, bir kola kutusuna sığıyor

2019 son günlerinde ilk kez görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 ay önce bütün dünyayı etkilediği için pandemi ilan edilen koronavirüs bugüne kadar 2,3 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken 107 milyonun üzerinde kişi de enfekte oldu.

İngiliz bir matematikçi ise bütün dünyayı etkileyen koronavirüs için ilginç bir hesaplama yaptı.

Bath Üniversitesi matematik uzmanı Kit Yates, dünyada halihazırda yaklaşık iki kentilyon (2 milyon x 1 trilyon ) SARS-CoV-2 virüs parçacığı olduğunu ortaya çıkardı. Kit Yates hesaplamayı viral yük tahminleriyle birlikte küresel enfeksiyon oranlarını kullanarak yaptığını belirtti.

Hesaplamalarındaki adımları detaylandıran Yates, koronavirüsün çapının ortalama 100 nanometre (metrenin 100 milyarda biri) olduğunu tespit ettiğini belirtirken bu sayısı toplam virüs sayısıyla çarptığını belirtti.

Bilim insanlarının sık sık altını çizdiği koronavirüsün girintili çıkıntılı başak proteini içeren yapısı da göz önüne alınarak yapılan hacim hesabında Yates, yine de bütün hacmin 330 mililitrelik kutudan daha büyük olmadığının altını çizdi.

Yates yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır hayatımızdaki bütün gelişmeler, ortaya çıkan sıkıntılar, aksaklıklar, zorluklar ve can kayıpları küçücük bir kutuya sığabildiğini görmek şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

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