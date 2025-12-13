Dünyada yeni savaş patlak verdi! Tayland, Kamboçya’yı F-16 savaş uçaklarıyla vurdu

Tayland-Kamboçya sınırında çatışmalar 6’ncı günde devam ediyor. Tayland ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamasından saatler sonra F-16 savaş uçaklarıyla Kamboçya’yı vurdu. Tayland ordusuna ait F-16 savaş uçakları sabah saatlerinde Kamboçya’nın Pursat eyaletine bağlı Thma Da bölgesinde askeri üs olarak kullanıldığı iddia edilen otel ve bir otoyol köprüsü dahil olmak üzere çeşitli hedeflere saldırı gerçekleştirdi. Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra yaptığı açıklamada, Tayland’ı "sivil altyapıya yönelik askeri eylemleri derhal durdurmaya" çağırdığını ifade etti. Pheaktra, "Tayland güçleri saldırılarını Kamboçyalı sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef alacak şekilde genişletti, sivil altyapıyı tahrip ediyor" dedi.

"Taciz ve tehditler bitince kadar askeri operasyonlar devam edecek"

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise yaptığı açıklamada, "Bu, bir kaza değil. Şuna açıklık getirmek istiyorum. Tayland, topraklarımıza ve halkımıza yönelik taciz ve tehditler ortadan kalkana kadar askeri operasyonlarına devam edecektir. Bu sabahki eylemlerimiz (saldırılar) zaten her şeyi anlattı" ifadelerine yer verdi. Charnvirakul’un açıklaması, Tayland savaş uçaklarının Kamboçya sınırındaki hedefleri vurmasının ardından geldi.

"Kamboçya, sivil bölgeleri hedef aldı"

Tayland Kraliyet Ordusu (RTA) tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya’nın Tayland’ın Sisaket eyaletindeki sivil bölgeleri BM-21 roketleriyle hedef aldığı bildirildi. Saldırının, bölge halkının hava saldırısı uyarılarını duyduktan hemen sonra sığınaklara koştuğu sırada gerçekleştirildiği belirtildi. Kamboçya ordusunun eylemlerinin şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, olayın Kamboçya’nın askeri operasyonlarla ilgisi olmayan sivil bölgeleri hedef almak için silah kullandığının açık bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Çatışmalarda can kaybı 29’a yükseldi, 700 binden fazla kişi tahliye edildi

Tayland makamları, çatışmalarda şu ana kadar en az 15 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 190 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kamboçya yönetimi ise 11 sivilin hayatını kaybettiğini ve 76 kişinin yaralandığını açıkladı. Kamboçyalı yetkililer, askeri personel kayıplarına ilişkin henüz resmi bir veri paylaşmadı.

Çatışmaların patlak verdiği pazartesi gününden bu yana iki ülkenin sınır eyaletlerinde yaşayan 700 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Kamboçya’dan sınır geçişlerini durdurma çağrısı

Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen, çatışmalar nedeniyle iki ülke arasındaki tüm sınır geçişlerinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu. Hun Sen, yaptığı açıklamada, Tayland ordusunun Kamboçya topraklarında sivil bölgelere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürerek sivillerin güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu belirtti. Vatandaşların kullandığı otoyollar, köprüler, okullar ve tapınakların ağır silahlar ve hava saldırılarıyla hedef alındığını iddia eden Hun Sen, bu şartlar altında her iki ülke vatandaşlarının karşılıklı sınır geçişlerinin durdurulması gerektiğini ifade etti.

Trump, anlaşmaya varıldığını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından tarafların "tüm çatışmaları durdurma" konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Ancak her iki ülke lideri de Trump ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından gün içinde yaptıkları açıklamalarda ateşkese yönelik net bir duyuru yapmadı.