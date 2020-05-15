Dünyada yaygın hale geliyor! Binlerce insan mikroçip taktırıyor

İsveç'te binlerce kişi el derilerinin altına yerleştirilen bir mikroçipi kullanıyor. Bu teknoloji akıllı telefonlara erişimden, kilitli ev kapısını açmaya ya da alarmı kurmaya kadar günlük hayatta bir çok alanda kullanılıyor.

Bir pirinç tanesi büyüklüğünde olan ve şırınga yardımıyla vücuda yerleştirilen bu çipin üreticileri Avrupa'nın diğer ülkelerine açılmaya çalışıyor.

Biohax Italia'nın tepe yöneticisi Eric Larsen İtalya'daki tıp merkezleri ve sağlık bakanlığından onay bekliyor.

Larsen ilk 6 ila 8 ayda Roma ve Milano'da 2 bin 500 kişiye çip takmayı hedeflediklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı onayı olmadan da Bihax Italia bu çipleri birkaç yüz kişiye yerleştirmiş durumda.

Euronews'e konuşan Larsen "Bu geleceğe atılmış küçük bir adım. Günümüzde yaşanıyor olsa da son derece bilim kurgu gibi. Bu teknoloji bize yardımcı olması bir anlamda küçük süper güçler vermesi için geliştirildi," ifadelerini kullandı.

Covid-19 sonrası insanların bu teknolojiye daha endişeyle bakmaya başladığını belirten Larsen bunun hükümetlerin devreye soktuğu temas izleme uygulamalarından kaynaklandığını belirtiyor.

İtalya'da bir çok kişinin kendi hareketlerini takip edebilecek GPS gibi şeylerin takılmasından hoşlanmadığını vurgulayan Larsen, kendi cihazlarında takip cihazı olmadığını ama insanların bunu bilmediğini belirtti.

Çiplerle temassız ödeme kilometre taşı olacak

İsveçli bilişim çözümleri sunan Martin Lewin eline yerleştirilmiş iki mikroçipi bilgisayara girmek, ofis alarmını kullanmak, Linkedin profiline girmek için kullanıyor.

Ama bu teknolojinin nakit ya da kredi kartı yerine kullanılması kritik bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Biohax International kurucusu Jowan Österlund teknolojinin cüzdan, anahtarlık gibi kaybolma riski olan bir çok eşyaya olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını vurguluyor.

İsveç'te mikroçipler halihazırda trene binmek için kullanılabiliyor fakat Lewin yakın bir gelecekte bu çiple ödeme yapabilmeyi de ümit ediyor.

Ama bunun için biraz daha beklemesi gerekecek.

Larsen bu konuda Vodafone ve Paypal'le görüşmeleri sürdürdüklerini vurguladı.

İngiltere'de BioTeq isimli bir başka firmada vücuda yerleştirilen mikroçiplerle temassız ödeme teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Şirketin direktörü Steve Northam bunun çiplerin geniş kesimlerce kabul edilmesinde önemli olacağını vurguladı.

Şüpheyle yaklaşılıyor

Mikroçipler yakın alan iletişimi (Near Field Communications - NFC) ve Radyo Frekans Kimlik Tanımlama (RFID) teknolojilerini kullanılıyor.

Bu aslında günümüzdeki cep telefonu simleri ve temassız kredi kartları ile aynı teknoloji.

Özel Hayatın Geleceği Forumu Avrupa Direktörü Dr. Rob van Eijk bu cihazlardaki güvenlik sorunlarının mikroçiplerde de olacağına dikkat çekiyor. Van Eijk gelecekte bu çiplerin kullanıcılarının sağlık verileri gibi daha kompleks bilgileri taşıması halinde risklerin daha da artabileceğine vurgu yapıyor.

Österlund ise insanların kafasındaki mikroçip kavramının bilim kurgu filmi sahnelerinden oluşması nedeniyle genel bir şüpheyle yaklaşma olduğunu belirtiyor.

Şu aşamada çok temel işlevleri olan çiplerin gelecekte sağlık bilgilerini de barındırması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtiyor. Österlund bu sayede hastaneye bilinci kapalı olarak gelen bir kişinin geçmişi çipin okutulması ile öğrenilebileceğini vurguluyor.

Österlund verilerin korunması ile ilgili yasal düzenlemelerle ilgili de çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor.

Bu çipler tıbbi cihaz olarak görülmediği için herhangi bir kişi tarafından vücuda yerleştirilebiliyor. Fakat BioTeq yine de pilot uygulamalarında bu işlemi doktorlara yaptırıyor.

Eijk çip teknolojisinin popülerlik kazanmasını insanlara sağlayacağı faydaya bağlı olduğunun altını çiziyor. İnsanların temassız ödemeye ne kadar çabuk alıştıklarını hatırlatan van Eijk bu teknolojinin de benzer bir yol izlemesini bekliyor.