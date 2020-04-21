Dünyada uzaktan eğitimin öncüsü: Türkiye Maarif Vakfı

Koronavirüs Çin’de ortaya çıktı ve kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Salgının kontrol altına alınması için ülkeler art arda önlemler aldı. Alınan tedbirlerin kritik aşamalarından biri eğitimle ilgili. Çünkü dünyanın pek çok ülkesinde eğitime ara verilmek zorunda kalındı.

Sınıfların boş kaldığı şu günlerde dünyanın birçok ülkesi, açığı kapamak için uzaktan eğitime yöneldi. Türkiye Maarif Vakfı ise tam 32 ülkede uzaktan eğitim modelini uygulamaya soktu. Böylece vakfın okullarının bulunduğu 32 ülkedeki yaklaşık 40 öğrenci eğitimlerinden geri kalmamış oldu.

Koronavirüse karşı tedbirler en baştan

Türkiye Maarif Vakfı daha salgının başladığı günlerde tedbirlerini almaya başladı. Okullarının bulunduğu ülkelerde olası salgın tehlikesine karşı alınacak tedbirler konusunda öğrenciler, veliler ve çalışanlar bilgilendirildi. Uzman kişiler tarafından seminerler ve konferanlar düzenlenerek meselenin ciddiyeti herkese anlatıldı. Bir taraftan da eğitimin aksamaması için teknik ve dijital tedbirler alınarak hazırlıklar tamamlandı. Uzaktan eğitim verilen ülkelerdeki internet bağlantısı gücünden okulların kapalı kalma süresine; hatta öğretmenlerin bilgi teknolojileri konusundaki yetkinliklerine kadar pek çok veri incelenerek bir model oluşturuldu.

Teknolojiyi 32 ülkede uzaktan eğitim için seferber

Türkiye Maarif Vakfı, 23 Mart’ta Irak, Gürcistan, Tunus, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Macaristan, Arnavutluk, Pakistan, Romanya, Afganistan, Moritanya, Gana, Gine, Burundi, Senegal, Fransa, Almanya, Belçika, Kongo, Mali ve Somali’nin de aralarında bulunduğu 32 ülkede uzaktan eğitime başladı.

Türkiye Maarif Vakfı uzaktan eğitim için Collaborate, Blackboard, Zoom, Office365, Googleclassroom, Youtube, Whatsapp gibi platform ve mecralar kullanılıyor. Öğrenciler, kullanılan sistem sayesinde, öğretmenleriyle anında ve birebir iletişim kurabiliyor. Öğretmen ve idareciler derslere devam, ödev kontrolü gibi olanaklara yine kurulan sistem sayesinde sahip oluyor. Uzaktan eğitim ilk ve orta dereceli okullarla sınırlı değil. Vakfın dünyadaki tek üniversitesi olan Arnavutluk Tiran’daki Maarif UNYT Üniversitesi’nde de uzaktan eğitim veriliyor.

Türkçe öğreterek, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyor

Türkiye Maarif Vakfı, hali hazırda 43 ülkede faaliyet gösteriyor. Okul öncesinden üniversiteye her kademeden 40 bin 186 öğrenciye eğitim olanağı sağlanıyor. Vakfın, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde 323 okul, üniversite, eğitim merkezi ile 42 yurdu bulunuyor. Okullarda çağın gereksinimlerine uygun olarak modern fen bilimleri, robotik kodlama ve bilişim teknolojileri ile yerel milli kültür, Türkçe ve en az bir yabancı dil eğitimi veriliyor. Maarif okullarında Türkçe öğretimi özel bir öneme sahip. Öyle ki vakfın sahip olduğu tüm okullarda öğrenciler Türkçe’yi çok iyi şekilde öğrenerek mezun oluyor.