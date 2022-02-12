Dünyada pandemi önlemleri ve kısıtlama dönemi kapanıyor

Kovid-19'un Omikron varyantını taşıyan vakalar birçok ülkede hızla artarken, Güney Kore ve Avustralya salgına karşı aldığı önlemlerin bazılarını esnetme kararı aldı.

Avrupa'nın önde gelen ekonomisi Almanya'da da önümüzdeki hafta itibariyle önlemlerin gevşetilmesi planlanıyor.

Bloomberg'in analiz haberinde salgına ilişkin veriler rekor seviyelerde seyrederken politikacıların önlemlerin kaldırılması taraftarı olduğuna dikkat çekildi.

Bloomberg'e konuşan bilim insanları ise bu kararların akıllıca olmadığı görüşünde. Dünya Sağlık Örgütü Başaraştırmacısı Soumya Swaminathan tüm önlemleri ortadan kaldırmanın 'aptalca' olduğunu belirtti. Bilime ve bilim insanlarına yapılan saldırıların hayal kırıklığı yarattığını belirten Swaminathan pandeminin seyrinin güçlendiği ve daha fazla hasar bırakma potansiyeli olduğu uyarısında bulundu.

Güney Kore önlemleri gevşetme kararı alanlar arasında

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürse de baskın varyantın hafif semptomlara sahip Omikron olması ve yüksek aşılama oranları nedeniyle ülkede, evde tedavi gören hastaların sayısı arttı.

Bu durumun da sağlık ve devlet görevlilerinin yoğun mesai yapmasına yol açmasıyla, yetkililer salgına karşı alınan bazı önlemleri esnetme kararı aldı.

Buna göre, Kovid-19 hastalarının GPS sistemi yardımıyla takip edilmesine son verildi. Hastaların GPS sisteminden takibinden sorumlu çalışanlar da artık evde tedavi gören Kovid-19 hastalarıyla ilgilenmesine karar verildi.

Kovid-19 hastalarının, artık doktora gideceklerinde yerel sağlık çalışanlarına bilgi verme zorunluluğu da kaldırıldı, hastaların aile üyelerinin de artık ilaç, gıda ve diğer gereksinimlerini karşılamak için dışarı çıkmalarına izin verildi.

Güney Kore'de yaklaşık son 20 günde günlük vaka sayıları tırmanışa geçerek 9 katına çıktı.