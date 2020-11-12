Dünyada nadir bulunuyor! Erzurum'da ortaya çıktı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde tarih araştırmacısı olan Oğuzhan Türk, doğa gezisi yaptığı sırada dünyada nadir bulunan Karnelyan taşı keşfetti.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kökeni Antik Mısır dönemine dayanan Karnelyan taşı bulundu. Erzurum’da yaşayan Tarih araştırmacısı Oğuzhan Türk, Erzurum’un Aşkale ilçesinde doğa gezisi yaparken turuncu renkli bir taş buldu.

Işığa koyulduğu zaman parlayan taşın ne olduğunu merak etmesi üzerine taşa test yaptırdı. Yapılan testler sonucu taşın Antik Mısır döneminde günbatımı olarak adlandırılmış ve doğada nadir bulunan karnelyan taşı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Oğuzhan Türk taşın patentini almak için başvuruda bulundu.

Öte yandan 20 yıldır doğadan topladığı taşları geniş bir koleksiyon haline getiren Türk, az bulunan bu taşlardan kolye, küpe ve yüzükler yapıyor.