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Aktüel Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 20 milyonu geçti
Aktüel

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 20 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:54:05 -
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 20 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 20 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 20 milyon 120 bin 362 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 846 bin 659), Hindistan (3 milyon 471 bin 783), Brezilya (3 milyon 453 bin 336), Rusya (862 bin 373), Güney Afrika (569 bin 935), Kolombiya (552 bin 885) ve Peru (536 bin 959) oldu.

Türkiye'de de virüs bulaşan 254 bin 188 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 28 milyonu geçerken salgında 900 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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