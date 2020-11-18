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Aktüel Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 56 milyonu geçti
Aktüel

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 56 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:15:27 -
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 56 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 56 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 56 milyon 16 bin 137 oldu.

ABD, 11 milyon 697 bin 469 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 912 bin 907 ile Hindistan, 5 milyon 911 bin 758 ile Brezilya, 2 milyon 36 bin 755 ile Fransa, 1 milyon 991 bin 998 ile Rusya, 1 milyon 535 bin 58 ile İspanya, 1 milyon 410 bin 732 ile İngiltere, 1 milyon 329 bin 5 ile Arjantin, 1 milyon 328 bin 72 ile İtalya ve 1 milyon 211 bin 128 ile İtalya izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 345 bin 70 kişi yaşamını yitirdi, 39 milyon 28 bin 474 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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