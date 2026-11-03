Diyarbakır-Mardin kara yolunda kaza: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Diyarbakır-Mardin kara yolunun Oğlaklı kavşağı mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi, Diyarbakır-Mardin kara yolu, Oğlaklı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.