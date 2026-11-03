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Yerel Diyarbakır-Mardin kara yolunda kaza: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Yerel

Diyarbakır-Mardin kara yolunda kaza: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

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Diyarbakır-Mardin kara yolunda kaza: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Diyarbakır-Mardin kara yolunun Oğlaklı kavşağı mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi, Diyarbakır-Mardin kara yolu, Oğlaklı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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