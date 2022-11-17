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Ekonomi Dünyada istihdam resesyonunun derinleşmesi bekleniyor
Ekonomi

Dünyada istihdam resesyonunun derinleşmesi bekleniyor

Dünya İstihdam Konfederasyonu Başkanı Bettina Schaller, dünyada işten çıkarmaların devam etmesini beklediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 14:24:00 -
Dünyada istihdam resesyonunun derinleşmesi bekleniyor

Schaller, “Dünya dönüşümden geçiyor, yetenekler ile mesleklerin içerikleri değişiyor. Şirketler doğru insanları istihdam etmediklerini anlıyor. Ekonomik kriz ve dijital ile yeşil dönüşümün getirdiği sancılar aynı anda yaşandığı için büyük çaplı işten çıkarmalar görüyoruz. Daha fazla işten çıkarma yaşanacağını da düşünüyoruz” diye konuştu. Schaller, gelinen aşamada sağlık, lojistik, havacılık ve turizm gibi sektörlerde potansiyel iş imkânlarının yüksek olduğunu dile getirdi.

Schaller, Avrupa’da grevlerde artış görüldüğüne de işaret etti. “Birçok ülkede, şirketler veya hükümetler grevlere büyük maaş artışlarıyla yanıt verdi. Ama örneğin Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin enflasyonun bir şekilde düşmeye başlayacağı öngörülerine dayanarak, maaşlar üzerinde fazla müzakere yoluna gitmediğini gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

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