Dünyada ilk kez kadavradan rahim nakledilen kadının çocuğu 2 yaşında

Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde, 2011 yılında, dünyada ilk olan bir operasyona imza atıldı.

Derya Sert isimli bir kadına, kadavradan rahim nakledildi.

4 Haziran 2020'de evladını kucağına alarak annelik sevincini yaşayan Sert, şimdi ise 2 yaşındaki çocuğunun ilk adımlarını atmasının mutluluğunu yaşıyor.

AA’nın haberine göre; Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Sert ailesi, oğullarının ilk adımını atma, "anne" ve "baba" demesinin mutluluğunu anlattı.

“13 yıldır bebeğimizi bekliyorduk”

Derya Sert, rahim nakli sayesinde kucaklarına aldıkları çocuklarıyla gerçek mucizeyi yaşadıklarını, uzun ve zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi. Mersin'de 13 yıl önce evlendiklerini aktaran Sert, "13 yıldır bebeğimizi bekliyorduk. 2011'de rahim nakli oldum. Bizden sonra dünyaya örnek oldu ve birçok kadın anne oldu. Yurt dışından gelenler oldu, tecrübelerimi paylaştım." diye konuştu.

Sert, bebeğiyle güzel vakit geçirdiğini, ikinci yaş günü için fotoğraf çektirirken de duygulandıklarını anlattı.

“Her 'anne' kelimesini duyduğumda şükrediyorum”

Çocukların çabuk büyüdüğünü dile getiren Sert şöyle konuştu:

"O kadar güzel bir duygu ki. Allah'ıma çok şükür bugünleri gördük. İlk doğduğundaki fotoğraflarına bakıyorum, bir de şimdi bakıyorum çabuk büyüyor. Bize tutunarak adım atmaya çalışıyordu ama dün akşam destek almadan ilk adımlarını attı. Eşimle görünce şaşırdık, duygulandık. Rabb'im isteyenlere nasip etsin. Ömer'im 28 haftalıkken 760 gram doğmuştu, şimdi 8,5 kilogram oldu. Her 'anne' kelimesini duyduğumda şükrediyorum. Çocuğum sağlıklı. Mutlu ve güzel vakit geçiriyoruz. Oyunlar oynuyoruz, geziyoruz. Gezmeyi çok seviyor. Bugün doğum günü, çok mutluyuz. Koskoca 2 yıl geçti. Nakli yapan Ömer Özkan ve Özlenen Özkan hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz."

"Naklimiz birçok kadına umut oldu"

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, dünyanın ilk rahim naklini Derya Sert'e yaptıklarını, bu nakilden sonra farklı ülkelerde de aynı operasyona başlandığını ve çok sayıda kadına umut olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir mutluluk. Ömer bebek 2 yaşına girdi. Darısı diğer rahim nakli yaptığımız Havva Erdem'in başına. İnşallah yakında onunla ilgili de güzel haberler olur."

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 2 yıl önce anne olmuştu.