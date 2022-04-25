Dünyada gizemli 'gıda krizi' oyunu: ABD'de çok sayıda gıda deposu peş peşe ateşe verildi!

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Pandeminin ardından 'gıda krizi' yaşanacağı belirtilirken, peş peşe yaşanan gizemli olaylar dikkat çekiyor. Başta gıda olmak üzere küresel ticarette yaşanan tedarik sorunu baş gösterdi.

Gıda krizini etkileyen gizemli olaylar

ABD merkezli The Free Thought Project isimli haber sitesi, ABD'de yaşanan ilginç olaylara dikkat çeken "ABD'deki çok sayıda büyük gıda işleme ve dağıtım tesisi yakın zamanda patladı veya yandı" başlıklı bir habere imza attı.

ABD'li yayın organı, çok sayıda gıda deposunda yangınlar ve patlamalar yaşandığını aktardı.

Çok sayıda gıda deposunda patlamalar ve yangınlar

Pandemi döneminde yaşanan ekonomik daralmaya dikkat çekilen haberde, gıda tedariğindeki soruna başka faktörlerin de katkıda bulunulduğu belirtildi.

Gıda distribütörünün deposu kül oldu

Habere göre, geçtiğimiz hafta Oregon eyaletinin Dufur kentindeki "Azure Standard" isimli bir gıda distribütörüne ait gıda işleme tesisinde, bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Gıda malzemelerinin yandığı tesis, tamamen kullanılamaz hale geldi.

16 saat boyunca söndürülemedi.

Oregeon'daki yangından bir hafta önce ise New Hampshire eyaletinin Conway şehrindeki bir et işleme tesisinde büyük bir yangın çıktı. Alevler içinde kalan tesis, 16 saat sonra söndürülebildi.

Bölgeyi tahliye ettiren yangın

Aynı hafta, Kaliforniya'nın Salinas şehrinde, marketlerde görülen salata setlerinin çoğunu işleyen ve teslim eden büyük bir tarım şirketi Taylor Farms Gıda İşleme Tesisi'nde çok büyük bir yangın meydana geldi. 17 saatten fazla süren yangın, bölge sakinlerinin tahliyesine neden oldu.

Devasa dağıtım merkezi kül oldu

Bundan sadece haftalar önce, Indiana eyaletinin Plainfield şehrindeki bir Walmart dağıtım merkezini devasa bir yangın sardı ve burada 1000'den fazla çalışan tüm bölgeye gıda ve diğer malzemeleri sevk etti. Yangın, 1 milyon metrekarelik devasa dağıtım merkezini yok etti.

En büyük gıda tesislerinden biri kül oldu

Aynı hafta, Güney Teksas'ın San Juan kentindeki türünün en büyük gıda tesislerinden biri alev aldı. 100 bin metrekarelik tesis, kül oldu.

Gıda tesisinde bilinmeyen patlama

Oregon eyaletinin Hermiston şehrinde, Şubat ayında devasa bir gıda işleme tesisi aniden patladı ve Shearer's Foods tesisinde çalışan yaklaşık 400 çalışandan 7'si yaralandı. Edinilen bilgiye göre, bir kazan yakınında meydana gelen patlamanın nedeni halen bilinmiyor.

50 tondan fazla gıda kül oldu

Haberde yer alan bilgiye göre, sadece tesislerde değil, gıda depolarında da büyük yangınlar çıkıyor.

Mart ayında Arizona eyalatinin Maricopa kentinde, yiyecek dağıtan Maricopa Food Pantry'de büyük bir yangın çıktı. 24 saat süren yangında 50 tondan fazla gıda kül oldu. O yangın da hala araştırılıyor.

Yangınların sebebi: Kundakçılık

Sözkonusu habere göre, gıda tesisleri ve depolarında çıkan yangında kundakçılık şüphesi ağır basıyor. Gıda tesislerindeki yangınların normal olmadığı belirtilirken, istatistiklere göre böyle tesislerde yangın olasılığının çok düşük olduğu kaydediliyor.

FBI'dan gıda tesislerine 'siber saldırı' uyarısı

Son olarak FBI'ın tarım kooperatiflerine ve gıda tesislerine yönelik uyarılarda bulunduğu bildirildi.

FBI'ın gıda tedarik zincirinin kesintiye uğratılmasına yönelik yaptığı uyarılarının yanında yangınların çıkması, küresel şer odaklarının boş durmadığını gözler önüne seriyor.

Türkiye de etkilenebilir

Dünyanın yaşadığı gıda krizinden Türkiye'nin etkileneceği belirtilirken uzmanlar yetkili mercileri son dönemde sıkça uyarıyor. Türkiye'nin de gıda krizine karşı kritik önlemler alması bekleniyor.