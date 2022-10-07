Dünyada çip krizi: Otomotiv sektöründe çip krizi var mı? 2022 nedir bu çip krizi, çip krizi devam ediyor mu? Çip krizini tetikleyecek adım

Çip Krizi Nedir? Çip krizi, yarı iletken (çip) üretiminde 2021'in ilk çeyreğinde başlayan arz-talep dengesizliğini ifade ediyor.

Çip krizinden dolayı 18 milyon araç üretilemeyecek

Araştırmaya göre küresel yarı iletken krizinden en fazla zarar gören sektör otomotiv endüstrisi oldu. Çip sıkıntısının küresel otomotiv üretiminde 18 milyon adetten fazla kayba neden olduğu tahmin ediliyor. En büyük darbeyi Almanya aldı.

Otomotiv sektöründe çip krizi var mı?

“Hesaplamalarımıza göre 2021 yılında 50 milyar euronun üzerinde bir kayıp var; bu da bölge GSYH’sinin yüzde 0,4’üne eşit bir rakam. Avrupa’da otomotiv üretiminin 2022 yılında bir kez daha yüzde 1 azalacağını varsayarsak 47 milyar euroluk bir kayıp daha yaşanabilir ve toplam kayıp 98 milyar euroya ulaşabilir. Otomotiv sektörü toplam katma değerin daha büyük bir payını temsil ettiği için Almanya, 2021 ve 2022'de 47.5 milyar euro katma değer kaybıyla en büyük darbeyi aldı. İşin iyi yönünden bakılırsa, perakendecilerdeki tarihi düşük stok seviyeleri göz önüne alındığında, üretimin 2023 yılında yeniden hareketlenmesi yukarı yönlü büyük bir potansiyel yaratabilir.”

Türkiye'de çok sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Fiat Egea Sedan da artan döviz kuru, çip krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi sebeplerden ötürü krizi yaşıyor...

Bazı çip türlerine erişim sıkıntısı devam ediyor

Küresel çip kıtlığının 2022'de düzelmeye başlaması beklenirken; BT endüstrisi, donanım tedariğinde hala 12 ayı aşan gecikmeler yaşıyor. Çip kıtlığı, hem tedarikçiler hem de müşteriler üzerinde olumsuz bir etki yaratırken; Goldman Sachs’ın konuyla ilgili yapmış olduğu bir araştırma durumu rakamlarla ortaya koydu. Bu kapsamda, çip kıtlığı dünya genelinde 169 farklı endüstriyi etkilerken, otomotiv endüstrisi 73 milyar dolarlık kayıpla en ağır darbeyi aldı.

Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Küresel çip krizi iki yılı aşkın bir süredir devam ediyor ancak çip üretiminin tam olarak ne zaman normal seviyelere döneceği henüz tam olarak netlik kazanmadı. Birçok işletme de çip ve donanım eksikliklerini kompanse edebilmek için bulut stratejilerini hızlandırma yolunu tercih etti. Sanal yazılım çözümleri, dakikalar içinde hazır olduğundan ve belirsiz bir ekonomik görünüme uygun bir dizi fayda sunduğundan dolayı işletmeler için uygun bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Sanal yazılım çözümleri içinde yer alan hibrit bulut desteği, genellikle saf genel buluta göre daha uygun maliyetli ve güvenli bir seçenek olmasıyla avantaj sağlıyor. Sanal platformların, dijital dönüşümlerini hızlandırmak ve pazarlarında geçerliliğini korumak isteyen işletmelere çevik ve ölçeklenebilir bir çözüm yaratmasının yanı sıra iyileştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunması kritik bir önem taşıyor. Günümüzde şirketler için paylaşımlı sanal kaynaklar kullanmak ise kaçınılmaz gözüküyor. Biz de Equinix olarak talep dalgalanmaları ile başa çıkabilmek için gerekli olan donanıma büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımız sayesinde pandemi dönemi ve hala devam eden çip sıkıntısının yaşandığı süreç boyunca müşterilerimizin BT altyapısında esneklik sağlamayı başardık.”

Çip sıkıntısının işletmeler üzerindeki etkisini azaltmak için sanal bir BT çözümü gerek

Equinix’in 2022 Küresel Teknoloji Trendleri Anketi’ne katılan Türkiye’deki BT liderlerinin %52'si, işletmelerinin küresel tedarik zinciri sorunları ve kıtlıklarından muzdarip olduğunu ifade ederken; %55'i ise küresel çip sorununu işletmeleri için bir tehdit olarak nitelendirmişti. Çip tedariğindeki gecikmelerin, işletmeleri en az önümüzdeki 12 ay boyunca etkilemesi beklenirken, iş insanlarının kendi pazarlarındaki varlıklarını koruyarak dijital dönüşümlerini sürdürmek için “sanal” çözümler keşfetmeye başlaması gerekiyor. Equinix’in dünya genelinde yapmış olduğu ankete yanıt veren işletmelerin %83'ü, çip sıkıntısının işletmeler üzerindeki etkisini azaltmak için sanal bir BT çözümü düşündüklerini bildirdi.

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Global çip krizi: Çip krizini tetikleyecek adım! Çin'e karşı harekete geçtiler

Çip krizinin etkileri tüm BT sektöründe hissedilirken bu etki, pandemi sırasında uzaktan çalışmaya geçiş nedeniyle artan PC ve dizüstü bilgisayar talebiyle daha da kötüye gitti. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Intel kısa bir süre önce Arizona'da iki yeni tesis inşa etmek için 20 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurmuştu ancak çip üreticilerinin üretimi artırarak tedarik zorluklarını hafifletmeye çalışmasına rağmen kıtlığın önümüzdeki yıl boyunca devam etmesi bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni ihracat kontrollerinin Çin'in gelişmiş bilgi işlem çiplerini elde etme, süper bilgisayarlar geliştirme ve bakımını yapma, gelişmiş yarı iletken üretme kabiliyetini kısıtlayacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ürünler ve kabiliyetlerin Çin tarafından kitle imha silahları da dahil olmak üzere gelişmiş askeri sistemlerin üretimi için kullanıldığı aktarıldı.

Belirli gelişmiş ve yüksek performanslı bilgi işlem çiplerinin ve bu tür çipleri içeren bilgisayar ürünlerinin Ticaret Kontrol Listesi'ne eklendiği belirtilen açıklamada, söz konusu ürünleri Çin'e ihraç etmek isteyen şirketlerin lisans almasının gerekeceği kaydedildi.

Açıklamada, çiplerin üretiminde kullanılan ekipmanların Çin'e lisanssız satışına da izin verilmeyeceği anlatıldı.

Öte yandan Bakanlığın açıklamasında, 31 Çinli şirketin hassas teknoloji ihracatı yapılması için güvenilirliği ABD'li yetkililerce teftiş edilemeyen şirketler listesine eklendiği kaydedildi.

Sanayi ve Güvenlikten Sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez, konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak ve askeri uygulamalara sahip hassas teknolojilerin Çin tarafından edinilmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

İhracat Yönetiminden Sorumlu Ticaret Müsteşar Yardımcısı Thea Rozman Kendler de Çin'in bilgi işlem kabiliyetlerini geliştirmeye kaynak akıttığını ve 2030 yılına kadar yapay zekada dünya lideri olmayı hedeflediğini kaydetti.

Çin'in bu kabiliyetleri vatandaşlarını izlemek, takip etmek, gözetlemek ve askeri modernizasyonunu hızlandırmak için kullandığını vurgulayan Kendler, "Eylemlerimiz ABD ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını korurken, aynı zamanda ABD teknolojik liderliğinin inovasyon kadar değerlerle de ilgili olduğuna dair net bir mesaj gönderecektir." ifadesini kullandı.

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Samsung kârına çip darbesi -

Samsung, Eylül ayında sona eren dönemde faaliyet kârının yüzde 32 düşüşle 10,8 trilyon wona (7,7 milyar dolar) gerilediğini belirtti. Şirket düşüşe ana neden olarak küresel çapta bilgisayar ve bellek çipleri satışındaki düşüşü gösterdi.

Samsung Electronics, küresel bilgisayar ve bellek çiplerindeki düşüşüne vurgu yaparak 2019’dan beri ilk kez şirket kârında düşüş yaşandığını duyurdu.

Güney Kore’nin en büyük şirketinden Cuma günü yapılan açıklamada Samsung’un faaliyet kârının Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde yüzde 32 düşüşle 10,8 trilyon wona (7,7 milyar dolar) düştüğünü söyledi.

Analistlerin tahmin ortalaması 12,1 trilyon won olarak gerçekleşmişti. Şirketin satışları da 76 trilyon won olarak gerçekleşerek tahminlerin altında kaldı. Teknoloji devi bu ayın sonunda yayımlayacağı genel raporda net gelir ve bölüm performanslarının ayrıntılarını paylaşacak.

Düşük talep zorlu piyasaya işaret ediyor

Küresel çapta bellek çipi üreticileri, geçtiğimiz haftalarda bilgisayarlara ve akıllı telefonlara olan talebin beklenenden daha fazla zayıflamasının ardından stokların arttığı ve veri merkezlerinin yanı sıra teknoloji sektöründen müşterilerinin siparişlerinin de kesilmesi nedeniyle daha zorlu bir piyasa yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunmuşlardı.

Micron Technology ve Kioxia Holdings gibi şirketler arzı dengelemek ve fiyatların düşmesini engellemek amacıyla üretimde kesintiye gitmişlerdi.

Samsung’un sonuçlarını açıklamasından kısa süre önce ABD’li işlemci ve grafik kartı üreticisi Advanced Micro Devices şirketi de üçüncü çeyrek satış tahminlerini ıskalayarak kendi öngörülerinin 1 milyar dolar altında kalmıştı. AMD CEO’su Lisa Su konuyla ilgili, “Makroekonomik koşullar, beklenen bilgisayar talebinin altında kaldı ve önemli bir envanter düzeltmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.

Samsung hisselerinde yüzde 2'ye varan düşüş

Samsung hisseleri, haberlerin ardından Cuma günü Seul Borsası’nda yüzde 2 kadar düştü.

Seul'deki Midas International Asset Management CEO'su Heo Pil-Seok mevcut durumun sadece piyasa dinamiklerinden kaynaklanmadığına dikkat çekerek, "Bu düşüş döngüsü yalnızca tipik arz ve talep dinamikleri tarafından yönlendirilmiyor, jeopolitik riskler nedeniyle geçmiş döngülerden farklı. ABD hükümetinin ihracat kontrolleri, bilgisayar teknoloji şirketlerinin Çin'deki satışlarını daha da sınırlandıracak ve çip talebinin büyük bir kısmı zayıflayacak. AMD, Nvidia çiplerini Çin'de satamazsa, bellek üreticilerinin kazançları daha da kötüleşecek" dedi.

Kore istatistik verilerine göre, dünyanın en büyük iki bellek yongası üreticisine ev sahipliği yapan Güney Kore, Ağustos ayında dört yıldan uzun bir süredir ilk kez yonga üretiminde düşüş bildirdi. Samsung şirketlerinden SK Hynix Inc., son toplantılarında, gelecek yıl sermaye harcamalarında önemli bir düzeltmenin "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Bilgisayar üreticileri mevcut stoklarını kullanıyor

Hafıza bellek piyasalarında yaşanan çöküş, Ukrayna işgalinden, yükselen enflasyon, doğalgaz fiyatları ve ABD’nin faiz artışlarına kadar uzanan bir dizi makroekonomik şokun ardından geldi. Tüketici Güveni hızla gerilerken bilgisayar üreticileri bellek siparişlerini azalttı ve mevcut stoklarını kullanmaya başladı.

Elektronik talebi bu yıl düşse de ,Morgan Stanley bu haftanın başında yarı iletken sektörüne dair görünümü yükseltti ve bu da Samsung ve Hynix'in hisse fiyatlarını 2023'ün ikinci yarısında bir pazar toparlanması beklentisiyle yukarı taşıdı.

Yine de Samsung'un çip biriminin başındaki isim Kyung Kyehyun, bellek pazarının gelecek yıl boyunca bir toparlanma ivmesi yakalamasının pek mümkün olmadığını söyledi. Korea Economic Daily’nin haberine göre Kyung şirket içi bir etkinlikte çalışanlara Samsung’un bu yılın ikinci yarısında çip satışları için hedefini Nisan ayındaki tahminine kıyasla yüzde 32 azalttığını söyledi.

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