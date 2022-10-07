ABD istihdam verileri bugün! ABD tarım dışı istihdam verisi son dakika 2022: ABD istihdam verileri açıklandı

ABD tarım dışı istihdam verisi son dakika haberi

ABD tarım dışı istihdam verisi için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. Bugün açıklanacak bu veri, özellikle altın yatırımcılarının gündeminde yerini alıyor. Piyasaların odaklandığı verinin açıklanmasından hemen önce gram altının 1021 TL civarında yukarı yönlü bir seyir izlediği görülüyor. Beklenen açıklama ise az önce geldi. Peki, Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu? İşte ABD tarım dışı istihdam verisine ilişkin tüm detaylar...

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD istihdam verileri açıklandı.

Tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin arttı. Ülkedeki işsizlik oranı ise yüzde 3,5'e geriledi.

255 BİN ARTIŞ BEKLENİYORDU

Beklentiler verinin 255 bin artması yönündeydi. Tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerilemesi, işsizlik oranının yüzde 3,7'de sabit kalması bekleniyordu.

ABD faiz vadeli kontratları Fed'in kasımda 75 baz puan faiz artırımına gitmesine yüzde 92 ihtimal veriyor. Veri öncesi bu oran yüzde 85,5 düzeyindeydi.

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ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı! Beklentileri aştı! İşte haberin detayları...

ABD'de tarım dışı istihdam piyasa beklentilerine yakın bir seviyede gelirken, işsizlik oranı beklenmedik şekilde geriledi. ABD'de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5 oldu.

Tarım dışı istihdam verisi Ağustos ayı için 315 bin seviyesinde bırakılırken, Temmuz ayı için 526 bin seviyesinden 537 bine ve Haziran ayı için 293 binden 424 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 288 bin ile piyasa beklentisi olan 265 binin hafif üzerine çıktı. Kamuda istihdamında ise 25 bin düşüş açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe 22 bin, inşaat sektöründe 19 bin, madencilik sektöründe 3 bin yukarı geldi.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Aynı ayda işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde yüzde 3,5 seviyesinde geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,7 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7,0'den yüzde 6,7'ye indi.

ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 4,4, 2024 için yüzde 4,4 ve 2025 yılı için yüzde 4,3 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,31, yıllık yüzde 4,98 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,1 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek 34,5 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,4'ten yüzde 62,3'e indi.

PİYASALARDA SON DURUM

Olumlu verinin ardından dolar endeksi 112,70’i aşarken ons altın yüzde 1’den fazla kayıpla 1.690 dolara geriledi.

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