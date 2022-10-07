2022-10-07 13:50:36 Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Altay prototipi ile yapıldı! Görüntüleri SSB Başkanı Demir paylaştı!
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun tank operasyonu testleri Altay prototipi ile yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve Anadolu'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz.' dedi. İşte haberin detayları ve Altay tankının özellikleri...