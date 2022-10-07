Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Altay prototipi ile yapıldı! Görüntüleri SSB Başkanı Demir paylaştı!

ALTAY TANKI ÖZELLİKLERİ- ALTAY tankı dört kişilik mürettebat görev alacak (Tank komutanı, nişancı, doldurucu, sürücü). Tankın muharebe ağırlığı 65 ton olarak tahmin ediliyor. Değişken süspansiyon sistemi sayesinde keskin manevra yapabilme ve üstün arazi yeteneğine sahip. Tankın iç ve dış iletişimini kesecek ve tankın elektronik sistemlerini sekteye uğratılabilecek elektromanyetik silahlara karşı donanımı mevcuttur. 12,7mm ağır makineli tüfek ve Aselsan Sarp veya Aselsan Stamp diğer silahları olarak biliniyor. Aselsan tarafından sağlanan son teknoloji bilgisayar sistemleri ile atış kontrol sistemi ve daha fazlasına sahip olan bir tank. Tankların sahip olması gereken ateş gücü, tankın savunması, arazi kabiliyeti gibi özelliklere sahip olan ve bunları başarılı bir şekilde yerine getiren ALTAY ana muharebe tankı dünyanın en iyi tanklarına meydan okuyor.