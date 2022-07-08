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Spor Dünyada bir ilki başardık!
Spor

Dünyada bir ilki başardık!

Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesine Türkiye'nin 11. değeri dünyanın ise okçuluk alanındaki ilk değeri olarak kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 15:01:00 -
Dünyada bir ilki başardık!

Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesine Türkiye'nin 11. değeri dünyanın ise okçuluk alanındaki ilk değeri olarak kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Okçular Vakfı, birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesine Türkiye'nin 11. değeri dünyanın ise okçuluk alanındaki ilk değeri olarak kaydettirmeyi başardı.

2019 yılındaki kabul duyurusunun ardından yapılan faaliyetler kapsamında; Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün yayın politikası, gençlik projeleri, konferans ve sempozyum programları, miras yaygınlaştırma stratejileri, Okçular Vakfı Spor Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü’nün eğitmen eğitimleri ve sporcu eğitimleri ile yarışma, etkinlik kabiliyetini akademik yönlü geliştirme çalışmaları neticesinde ilgili mirasın ana merkezi olma hususunda yapılan “Sivil Toplum Kuruluşu’nun Komiteye Akredite Edilme” başvurusu kabul edildi.

UNESCO Akreditasyonu ilan edildi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün katkı ve destekleri ile Okçular Vakfı Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün yürütmüş olduğu görüşmeler neticesinde 5 – 7 Temmuz 2022’de Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Taraf Devletler 9. Genel Kurulu” toplantısında UNESCO Akreditasyonu ilan edildi.

Konuyla ilgili Okçular Vakfından yapılan açıklamada “Akreditasyon kabulü ile ülkemizi Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı üzerine temsil edecek Sivil Toplum Kuruluşu olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türk gençliğine, kültürüne ve sporuna yapacağımız hizmetler aralıksız devam edecektir. Barışın dili olan spor ve kültürün birlikteliğinin en eşsiz örneklerinden olan tarihi Okçular Tekkesi’nin bugünkü temsilcileri olarak hep daha ilerisini hedefleyerek Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı’nın yaşaması Okçular Vakfı’nın ana misyonları arasındadır” ifadelerine yer verildi.

 

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