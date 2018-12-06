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Dünyada bir ilk! Toplu taşıma artık ücretsiz

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Lüksemburg'da 2020 yılından itibaren tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:03
Dünyada bir ilk! Toplu taşıma artık ücretsiz

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Lüksemburg, dünyada bir ilke imza atacak. Koalisyon hükümeti tren, tramvay ve otobüslerdeki biletleri önümüzdeki yaz kaldırarak ulaşımı ücretsiz yapacak. Ülke İstanbul'un orta halli bir ilçesi olan Bahçelievler kadar bir nüfusa sahip.

Lüksemburg, toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirerek dünyada toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

Başbakan Xavier Bettel liderliğinde seçilen koalisyon hükümetinin planları çerçevesinde, tren, tramvay ve otobüslerdeki biletler önümüzdeki yaz kaldırılacak.

Uygulama yaklaşık 110 bin kişiyi ilgilendirecek. Bir çalışmada, sürücülerin 2016 yılında trafik sıkışıklığında ortalama 33 saat geçirdiği ileri sürüldü.
Ülke 600 bin nüfusa sahipken, Fransa, Belçika ve Almanya'da yaşayan yaklaşık 200 bin kişi Lüksemburg'da çalışmak için her gün sınırı geçiyor.

Tüm biletler kaldırılacak

Lüksemburg'da bu yaz, hükümet 20 yaşın altındaki çocuk ve gençler için ücretsiz ulaşım imkanı sunuldu. Ortaokul öğrencileri kurumları ve evleri arasında ücretsiz servisler kullandı.

2020 yılının başından itibaren tüm biletler kaldırılacak ve biletlerin toplanması ve bilet alımlarının denetlenmesinden tasarruf edilecek.
Trenlerdeki birinci ve ikinci sınıf bölümler hakkında ne yapılacağına dair bir karar henüz alınmadı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:03
  1. İstanbul
  2. Lüksemburg
  3. toplu taşıma

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