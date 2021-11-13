Dünyada bir ilk: Solunum yoluyla aşı!

Dünyanın ilk solunabilir aşısı Çin’de bir fuarda tanıtıldı. Çin’in Haikou şehrinde düzenlenen sağlık fuarında tanıtılan aşı Faz 2’nin klinik denemeleri acil kullanım onaylamasıyla ilk sonuçlara ulaştı. İlk solunabilir aşı bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor.

Dünyada ilk

Aşı için Eylül 2020’de başlayan klinik araştırma, Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü. Çin'in Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan iki aşısı daha bulunuyor.