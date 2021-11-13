Dünyada bir ilk: Solunum yoluyla aşı!
Pandemi zorunlu şartlardan dolayı tıpta bir çok yeni gelişmenin yaşanmasına sebep oluyor. ovid-19’a karşı çeşitli aşı çalışmaları sürerken Çin Eylül 2020’de başladıkları 'solunabilir aşı' araştırmalarının netice verdiğini duyurdu. Çin’de bir fuar alanında tanıtılan aşı dünyada ilk solunabilir aşı olma özelliğini taşıyor.
Dünyanın ilk solunabilir aşısı Çin’de bir fuarda tanıtıldı. Çin’in Haikou şehrinde düzenlenen sağlık fuarında tanıtılan aşı Faz 2’nin klinik denemeleri acil kullanım onaylamasıyla ilk sonuçlara ulaştı. İlk solunabilir aşı bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor.
Dünyada ilk
Aşı için Eylül 2020’de başlayan klinik araştırma, Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü. Çin'in Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan iki aşısı daha bulunuyor.