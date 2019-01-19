Dünyada bir ilk olacak... Bunu da yaptılar
Japonya, dünyada bir ilk olacak teknolojiye imza attı. Japon haber ajansının duyurduğu habere göre atmosferde yapay meteor yağmuru oluşturacak uydusunu yörüngeye gönderildi.19 Ocak 2019 Cumartesi 06:38
Kyodo'nun haberine göre, Japon Uzay Keşif Ajansı (JAXA) tarafından Uçinoura Uzay Merkezinden Epsilon roketiyle yörüngeye 7 uydu fırlatıldı.
Uydulardan birinin, merkezi Tokyo'da bulunan ALE şirketi tarafından geliştirildiği ve atmosfere salacağı metal parçalarla yapay meteor yağmuru oluşturacağı belirtildi.
Dünyada bir ilk olacak
Dünyada bir ilk olması planlanan yapay meteor yağmuru projesinin maliyetine ilişkin bilgi verilmedi.
ALE'nin ilk yapay meteor yağmurunu, Hiroşima üzerinde gelecek yıl oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.
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