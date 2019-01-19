Dünyada bir ilk olacak... Bunu da yaptılar Japonya, dünyada bir ilk olacak teknolojiye imza attı. Japon haber ajansının duyurduğu habere göre atmosferde yapay meteor yağmuru oluşturacak uydusunu yörüngeye gönderildi.

Kyodo'nun haberine göre, Japon Uzay Keşif Ajansı (JAXA) tarafından Uçinoura Uzay Merkezinden Epsilon roketiyle yörüngeye 7 uydu fırlatıldı.



Uydulardan birinin, merkezi Tokyo'da bulunan ALE şirketi tarafından geliştirildiği ve atmosfere salacağı metal parçalarla yapay meteor yağmuru oluşturacağı belirtildi.







Dünyada bir ilk olacak



Dünyada bir ilk olması planlanan yapay meteor yağmuru projesinin maliyetine ilişkin bilgi verilmedi.



ALE'nin ilk yapay meteor yağmurunu, Hiroşima üzerinde gelecek yıl oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.