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Dünyada bir ilk gerçekleşti! 75 günde tamamlandı

Norveçli bir şirketin ürettiği insansız robot tekne, Kanada'dan İrlanda'ya olan 75 günlük yolculuğunu başarıyla tamamladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:59
Dünyada bir ilk gerçekleşti! 75 günde tamamlandı

Norveçli Offshore Sensin şirketinin ürettiği yelkensiz robot tekne, Kanada'dan başladığı yolculuğunu İrlanda'da başarıyla tamamladı.

Daily Mail'in haberine göre dünyanın en zor rotalarından biri olan Kuzey Atlantik'i başarıyla geçen Sailbuoys adı verilen robot tekne 3 bin kilometre yol alarak Atlantik'i geçen ilk insansız tekne oldu.

2 metre boyunda ve 60 kilogram ağırlığındaki robot teknenin, hava koşulları, büyük gemiler ve balıkçı ağları gibi tehlikelerin olduğu rotada başarı olması büyük sürpriz olarak nitelendiriliyor.

Güneş panelleri aracılığıyla dalga büyüklüğünü ve denizdeki tuzluluk oranını ölçebilen Sailbuoys'in denizaltıları ile de iletişim kurmak için yeterli teknolojiye sahip olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:59
  1. insansız tekne

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