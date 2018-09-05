Dünyada bir ilk gerçekleşti! 75 günde tamamlandı

Norveçli Offshore Sensin şirketinin ürettiği yelkensiz robot tekne, Kanada'dan başladığı yolculuğunu İrlanda'da başarıyla tamamladı.

Daily Mail'in haberine göre dünyanın en zor rotalarından biri olan Kuzey Atlantik'i başarıyla geçen Sailbuoys adı verilen robot tekne 3 bin kilometre yol alarak Atlantik'i geçen ilk insansız tekne oldu.

2 metre boyunda ve 60 kilogram ağırlığındaki robot teknenin, hava koşulları, büyük gemiler ve balıkçı ağları gibi tehlikelerin olduğu rotada başarı olması büyük sürpriz olarak nitelendiriliyor.

Güneş panelleri aracılığıyla dalga büyüklüğünü ve denizdeki tuzluluk oranını ölçebilen Sailbuoys'in denizaltıları ile de iletişim kurmak için yeterli teknolojiye sahip olduğu belirtiliyor.