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Aktüel Dünyaca ünlü yıldız sporcu Damar Hamlin komadan çıktı! Sessizliğini bozdu: ilk sorduğu soru şaşırttı
Aktüel

Dünyaca ünlü yıldız sporcu Damar Hamlin komadan çıktı! Sessizliğini bozdu: ilk sorduğu soru şaşırttı

NFL yıldızı Damar Hamlin, maç esnasında yere yığıldıktan sonra girdiği komadan çıktı. İlk soruduğu soru doktorları şoke etti. Yeni gelişme...

Yeniakit Publisher
2023-01-06 11:42:00 - 2023-01-06 12:03:46
Dünyaca ünlü yıldız sporcu Damar Hamlin komadan çıktı! Sessizliğini bozdu: ilk sorduğu soru şaşırttı

NFL yıldızı Damar Hamlin, bu hafta bir Amerikan futbolu maçı esnasında yere yığıldıktan sonra girdiği komadan çıktı. Doktorlara ilk soruduğu soru maçı kimin kazandığı oldu. Hamlin’in doktorlarından Timothy Pritts, bu soruya “Damar sen kazandın, hayatının maçını kazandın” yanını verdiğini söyledi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Buffalo Bills takımının yıldızı Pazartesi günkü maç sırasında kalp krizi geçirmişti. Doktorlar Hamlin’in nörolojik olarak bir hasar almadığını ve sağlık durumunda sonra 24 saatte büyük bir iyileşme kaydedildiğini açıkladı. Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi’nde bir yoğun bakım ünitesinde bulunan Hamlim, halen bir solunum cihazına bağlı.

TAKIMDAN AÇIKLAMA
Takımından yapılan açıklamada “Ciğerleri iyileşmeye devam ediyor ve düzenli bir şekilde iyileşiyor. Gösterdiğiniz sevgi ve destek için teşekkürler” ifadeleri yer aldı. 24 yaşındaki Hamlin, bir ikili mücadele sırasında kalp krizi geçirdikten sonra yere yığılmış, ilk yardım görevlileri yarım saat süren müdahalelerinin ardından Hamlin’i ambulansla hastaneye kaldırmıştı.

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