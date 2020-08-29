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Teknoloji Dünyaca ünlü oyun PUBG ücretsiz oldu
Teknoloji

Dünyaca ünlü oyun PUBG ücretsiz oldu

Sony Playstation kendi servisi üzerinden her ay 2 oyunu ücretsiz olarak sunma kampanyasında dünyada milyonlarca oyuncusu olan PUBG isimli oyunu bu ay ücretsiz olarak verecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:30:00 -
Dünyaca ünlü oyun PUBG ücretsiz oldu

Sony Play Station üzerinden verilen ücretsiz oyunlardan biri dünyada milyonlarca oyuncusu olarak bilinen ve en fazla sevilen oyunlardan  playerunknown’s Battlegrounds oldu.

Yine Play Station’un vereceği diğer oyun ise 90’lı yılların vazgeçilmezlerinden olan Street Fighter 5 oldu.

Bu iki oyunla birlikte sonyplaystation Plus servisi abone sayılarını artırmayı planlıyor.

PUBG oyunu 134 TL’den satışa sunulurken, Street Fighter 5 oyununu satın almak isteyenler 84 TL yi gözden çıkarmak zorunda. Plus servisine abone olunarak bu 2 oyun ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebilir.

PUBG ve Street Fighter'ı internet üzerinden oyun konsolunuza indirebilirsiniz. Bu uygulama PlayStation Plus servisine abone olanlar için geçerlidir.

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