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Ekonomi Dünyaca ünlü milyarderden Bitcoin tahmini
Ekonomi

Dünyaca ünlü milyarderden Bitcoin tahmini

Starwood Capital Group'un yönetim kurulu başkanı Barry Sternlicht, Bitcoin'in geleceği ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 09:29:00 -
Dünyaca ünlü milyarderden Bitcoin tahmini

Kripto para birimlerine gelen satış dalgası sonrasında Bitcoin fiyatları da düşüş gösterdi. Tarihi zirvesinden yüzde 40 oranında uzaklaşan Bitcoin toparlanmaya çalışıyor. Milyarder iş adamı Barry Sternlicht ise Bitcoin'in arzının kısıtlı olduğunu ve 1 milyon dolara yükselebileceğini söyledi.
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Lider Kripto Para birimi Bitcoin sert fiyat hareketlerine sahne oluyor. 69 bin dolardan düşüşe başlayan ve 42 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin dar banda sıkıştı. Tarihi yüksek seviyesinden yüzde 40 oranında uzaklaşan Bitcoin 2021 yılı ortalama fiyat sınırında işlem görmeye başladı.

Koronavirüsün Omicron varyantı ve Fed'in faiz artırma ihtimalleri kripto paralar üzerinde etkili oluyor. Küresel enflasyonun yükselişe geçmesi ve Fed'in faiz artırmasıyla birlikte dolarda güçlenme ihtimali yatırımcıların yönünü değiştiriyor.

Kripto paraların genelinde de düşüş eğilimi hakim oluyor. Bitcoin bugün itibarıyla 2021 yılı yılı ortalaması olan 47 bin 272 doların hafif üstünde 48 bin Dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Fiyatlar sıkıştı

Bitcoin'de fiyatlar 47 bin dolar ile 50 bin dolar arasına sıkıştı. 50 bin dolara gelindiğinde satış hareketleriyle karşılaşan Bitcoin yatırımcıları küçük kâr hareketlerinde bulunuyorlar.

Güne 47 bin 657 dolardan başlayan Bitcoin gün içinde en düşük 47 bin 466 dolar, en yüksek de 48 bin 738 dolar seviyesini gördü. Saat 08:34 itibarıyla 48 bin 170 dolardan alıcı buluyor.
Ethereum ise yataya yakın seyirde ve 4112 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Milyarder ismin tahmini

4.2 milyar dolarlık serveti bulunan Starwood Capital Group'un yönetim kurulu başkanı Barry Sternlicht, Bloomberg TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Bitcoin'in hiç hacklenmediğini söyleyen Sternlicht dünyada sadece 21 milyon Bitcoin'in bulunduğunu ve kendisinin de mal varlığının yüzde 2-3'üyle Bitcoin aldığını söyledi.

Bitcoin fiyatının 1 milyon doları bulacağını belirten Sternlicht "Bitcoin’in değeri 1 milyon doları bulabilir. Çünkü sadece ABD’deki yatırımcılar değil, tüm dünya anlayacak ki daha fazla üretilemeyen şeyin adı Bitcoin’dir" ifadesini kullandı.

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