Dünyaca ünlü milyarderden altın çıkışı! Altın ne olacak derken...

Geçtiğimiz haftalarda altına karşı Bitcoin tercihini açıklayan Social Capital CEO’su olan ünlü milyarder Chamath Palihapitiya’dan sonra bu kez milyarder Mark Cuban açıklamaları gündeme oturdu.

Dallas Mavericks’in milyarder sahibi ve “Shark Tank” yıldızı Mark Cuban, altın ve Bitcoin arasında bir karşılaştırmada bulundu.

Cuban yaptığı açıklamada, Bitcoin’ın altın gibi önemli bir varlık deposu olduğunu kaydetti.

Ünlü milyarder, Bitcoin’in yakın zamanda bir şövalye gibi ortaya çıkacağını düşünüyor. Cuban, altının kıyamete karşı ve enflasyona karşı korunma olduğunu belirtiyor.

Ek olarak konuşan milyarder, dünyayı etkisi altına alan salgınlara karşı bile artık altının gerekli tepki vermediğini de ifade ediyor.

Ünlü milyarder, insanların henüz kriptonun tam etkisini anlayamadığını söyledi.