Dünyaca ünlü milyarder kripto paralar ile ilgili tahminini duyurdu! Miyarderden tahmini duyan dolar yerine onu alacak

Kripto para yatırımcılarının yakından tanıdığı isim kısa süre önce CNBC’de önemli açıklamalarda bulundu. Aşırı iyimserlik son 1 yıldır kripto para yatırımcılarına büyük kayıplar yaşatıyor ve Mike halen iyimserliğini koruyor. Belki de bu sefer haklı çıkar? Son açıklamalarının detayları ve tarafsız bir bakış açısıyla işte detaylar...

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselişe Geçer?

Miyarderden tahmini duyan dolar yerine onu alacak...

Galaxy Digital CEO’su ve kurucusu Mike Novogratz kripto paralara aktif olarak yatırım yapıyor. Yakın zamanda CNBC yayınına katılan isim kripto paraların yükselişe geçebileceği tarihle ilgili konuştu. Son röportajında ünlü milyarder, Federal Rezerv’in enflasyonu düşürmek için geçen Mart ayından bu yana yükselttiği faiz oranlarını Ekim ayında düşürmeye başlayacağını öngörüyor.

Novogratz, Fed’in faiz indiriminin Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto para birimlerinin yükselmesine yol açacağını söylüyor. Faiz indirimleri finansal piyasalara likidite enjekte eder ve risk piyasalarında boğa sezonları faiz indirimleriyle başlar.

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“Olacağını düşündüğüm şey gerçekleşir ve yılın ikinci yarısında gerçek bir yavaşlama görürsek, Fed Ekim ayına kadar faiz oranlarını düşürecek ve kripto yarışa başlayacak.”

Faiz Faizleri Ne Zaman İndirir?

Eğer Fed Başkanının söylediği şeyleri dikkate almamız gerekiyorsa 9-12 ay içinde indirim başlayacak. Bu ay zirveye ulaşılması durumunda önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde veya ikinci çeyrek başında indirim görebiliriz. Geçmiş verilere bakarsak faiz tavanı ilanından 6 ay sonra indirim başlar. Ama FedWatch bu yılın son çeyreğinde indirimlerin başlayacağını söylüyor. Bu, piyasa hissiyatını yansıtıyor.

Powell bu konuyla ilgili şunları söylemişti.

“Piyasa, enflasyonun bizim beklediğimizden daha hızlı düşmesini bekliyor. Bu yüzden yıl bitmeden faiz indirim bekliyor. 2024 yılından önce faiz indirimi yok”.

Ancak bugün birçok Fed üyesi Haziran ayında faiz artırımının pas geçilip sonrasında gerekirse tekrar artırıma devam edilebileceğini söylemişti. Ama Powell bu yılın başında tam tersini söylüyordu.

“Faizleri artırmayı durdurduğumuzda tekrar artırmayacağız. Bu yüzden temkinli hareket ediyoruz. Aşırı sıkılaşmanın getirdiği sorunları çözecek araçlara sahibiz ancak erken gevşemenin bedeli ekonomimiz için çok ağır olur. Geçmişte yapılan hataları tekrar etmeyeceğiz”.

Fed kendiyle çelişiyor gibi görünebilir ancak verilen mesajlar faiz artırımı kadar piyasa üzerinde etkili olduğu için çelişkileri dönemsel gereklilikler olarak yorumlamalıyız.

coin-turk'ün derlediği haberde: Son olarak neden indirim beklediğiyle ilgili Mike şunları söyledi;

“ABD ekonomisi yavaşlayacak. Tüm bu faiz artışlarının bir etkisi olacak. Bankacılık krizi küçük işletmelere kredi vermeyi durduracak ve bu da sonunda işsizlikte kendini gösterecek. Bu sadece biraz zaman alacak. Bence Ekim ayında Fed çok farklı bir tonda konuşacak ve bu da varlıkların, özellikle de altın, gümüş, Bitcoin ve Ethereum’un yükselmesi için katalizör olacak.”

Bu arada işletme iflasları gözle görülür derecede arttı. Fed üyeleri faiz artırımlarının sonuçlarını görmeye başladıklarını söylüyor.

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