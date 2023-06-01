İsabetli tahminleriyle bilinen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Gram altın mı, dolar mı, borsa mı?

Yaptığı her açıklamayla dikkat çeken ve sözleri özellikle altın yatırımcıları için ilgiyle takip edilen Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ons altın, gram altın, dolar, gümüş ve borsayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "kazandırmayacak" yatırım aracını da açıkladı...

Gram altın fiyatları tarihi rekor kırarken yatırımcılar ve düğün yapacaklar, altınla ilgili her haberi ilgiyle takip ediyor. Yaptığı her açıklamayla dikkat çeken ve özellikle altın ve gümüş yorumlarıyla adeta vatandaşa ekonomik rehberlik yapan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalından yeni açıklamalarda bulundu.

Para piyasaları, borsa ve yatırımlar hakkında konuşan Memiş, borsayla ilgili şunları söyledi:

"Borsa İstanbul 100 Endeksi haftanın ikinci günü de yükselişle tamamladı. 4951 puanda endeks tarafı yüzde 3.83 puanlık bir değer artışı var. Dün yüzde 4.5'luk bir değer artışı vardı. Bugün yüzde 3.83 değer artışı var. 4951 puandan kapanış yaptı. Özellikle 4500 puan seviyesinin altındaki aldığımız pozisyonların ne kadar avantajlı olduğunu, döviz almadığımız için altın almadığımız için aslında ne kadar doğru bi karar verdiğimizi bugünkü borsa tarafındaki yükselişler bize bunu göstermiş oldu. Özellikle borsa tarafında 5025 puan seviyesini takip edeceğiz. 5000 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olur mu? İşte bu sorunun cevabı cuma günü açıklanacak olan yeni kabinede netleşecektir. Ekonomi yönetimi kimlerden oluşacak ekonominin başına kim geçecek? Özellikle bu süreçte Türkiye'nin ekonomi modelinde bir değişiklik olacak mı? İşte bu sorular netleştikçe borsa tarafındaki yön biraz daha netlik kazanmış olacak. Ancak biz yine 4500 puan seviyesi altta destek seviyesi, 5025 puan seviyesi yukarda direnç seviyesi. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Yıl içerisinde 6000 bin puan seviyesine kadar beklemek suretiyle borsa tarafındaki pozisyonlarımıza dokumuyoruz.

Dolar kurunda bu hafta resmi kur ile piyasa kurunun birbirine yaklaştığını söyleyen Memiş, "Aradaki makas aralıkları normalleşmeye başladı ve resmi kur serbest piyasaya yaklaşmış oldu. Dolayısıyla daha önce 2,5, 3 liralık farklar dolar kurunda resmi kurla serbest piyasa arasında fark olmadı. Mesela şu anda resmi kur tarafında 20 lira 40 kuruşluk bir dözviz kuru var karşımızda. Kapalıçarşı piyasasında 20.60, 20.80 lira aralığında bir kur var. Birbirlerine oldukça yaklaştı. Ancak resmi kur serbest piyasalara ayk uydurduğu için 20 liranın üzerinde bir fiyatlama görüyoruz." dedi.

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"DOLAR SİZE KAZANDIRMAYACAK"

Memiş, "Dolar tarafında arkadaşlarımıza bayadır uyarılarda bulunuyorum. Özellikle uluslararası piyasalarda doların değerinden bahsederek 104, 104.50 seviyesi, çok dikkat edin dolar endeksinde Hazirandan sonra başlayan bu düşüş trendiyle birlikte elinizdeki dolar bir şeye yaramayacak. Dolar tarafındaki bu dalgalanmaya bakmayın. Yıllık getiri bakımından dolar size çok da bir şey kazandırmayacaktır, euro kadar sterlin kadar, altın kadar, gümüş kadar kazandırmayacak. Elinde dolar bulunduran arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerektiğini söyleyebilirim. Euro- dolar paritesi yukarı doğu ataklarını sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

"BEKLENTİMİ HALEN DEVAM ETTİRİYORUM"

ONS Altınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, "ONS altın 1960 dolar seviyesinde. Güçlü destek seviyesi 1930 dolar seviyesiydi. Buralar test edildi. Tekrar tepki alımı geldi ve 1960 dolar seviyesine yükseldi. 1995, 2005 dolar seviyesine kadar bir toparlanma olabileceğinden bahsetmiştim. Bu beklentimi halen devam ettiriyorum. Ancak 1995 dolar, 2005 dolar seviyesinden itibaren de tekrar 1910 dolar seviyesine Haziran ayında gözüne kestiren bir ONS altın takip edeceğimi de ifade etmiştim. Aynı şekilde devam ediyor." dedi.

"ELİNDE ALTIN BULUNDURANLAR..."

"Gram altında benim nazarım 1350 lira seviyesinin altında bir rakam yok." diyen İslam Memiş, "Bugünkü ekonomik koşullarda, bugünkü pozisyonlarda. 1350 lira seviyesinin altında rakam beklemiyorum. Ancak yeni ekonomi yönetiminin yeni politasyıla birlikte bir gelişme olur öngöremediğimiz, bu sefer dolar tarafında sert bir geri çekilme olur, tekrar gram altını yorumlarız. Ama bugünkü koşullarda benim nazarımda gram altında 1350 lira seviyesinin altında rakamlar yok. Bugün 1354 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın TL fiyatı, günü 1370 lira seviyesinden tamamladı. Yaz aylarında yine 1550 lira seviyesinin üzerini beklemeye devam ediyoruz. Zaten bu yıl ki öngörümüz gerçekleşti. Seçimlerden önce 1516 lira seviyrsine kadar yükselen gram altın tekrar 1350 lira seviyesine kadar geriledi. Burdan tekrar yaz aylarında 1450, 1550 ve üzerindeki rakamları beklemeye devam edeceğiz. Beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Elinde altın bulunduran yatırımcısının da fiziki tarafta beklemesi gerekiyor. Sanal ortamda, bankada altını olanlar da mecburiyetten dolayı bekleyecekler. Fiziki tarafta bekleyen arkadaşlarımızın da satış için acele etmemesini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Memiş'in gümüşle ilgili değerlendirmesi ise şöyle:

Gümüş şu anda 23,18 dolara seviyesinde. Tekrar 23.80, 24 dolar denemesini yapabilir. Tekrar bir geri çekilme bekliyorum. Aynı ONS altında olduğu gibi ONS gümüşte de negatif beklentimi devam ettirdiğimi hala söyleyebilirim. Gümüşün gram fiyatı fiziki tarafta kapalı çarşıda 15.24, 16.50 lira aralığında Yine makas aralığını açık tutmaya devam ediyorlar. Fiyatlar düştükçe makası açıyorlar. Düşükten gümüş vermiyorlar fiziki tarafta. Yine beklemeye devam ediyoruz. 20 lira seviyesinin üzerindeki atakları bu yıl bekemeye devam ediyoruz.