Dünyaca ünlü milyarder Bill Miller altın kararını duyurdu! Yaptığıyla şok etti

Amerikalı yatırımcı ve fon yöneticisi Bill Miller, WealthTrack röportajında yatırım araçlarına ilişkin konuştu.

Miller geçen cuma günü WealthTrack röportajında söylediği gibi artık kendisini sadece bir “Bitcoin gözlemcisi” değil, gerçek bir ”Bitcoin boğası” olarak gördüğünü söyledi.

Miller, değerli metal olarak gördüğü altının son 10 yılda negatif getiri sağladığına dikkat çekerek yatırım bir kısmını Bitcoin'e yatırdığını belirtti.

8 Ocak'ta yayımlanan röportajında Bitcoin'i, "finansal bir felakete karşı sigorta poliçesi" şeklinde değerlendirdiğini ifade eden Miller, kripto para birimini, altından daha güçlü bir yatırım aracı olarak gördüğünü söyledi.

Efsane isim, varlık yönetim firması Legg Mason'da 1991-2005 yıllarında geçirdiği sürede S&P 500 endeksinden daha iyi performans göstermesiyle adını duyurmuştu. Servetinin büyük kısmını 2008 krizinde kaybeden Miller, Amazon hisselerine ve Bitcoin'e yaptığı yatırımla toparlanmıştı.