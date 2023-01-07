  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk SİHA'larına karşı Rusya'ya İHA gönderen ülkeye çok büyük darbe

Flaş karar! Harekete geçiyorlar: 80 doların altında bulunan Petrol fiyatları için çok konuşulacak sözler

İbrahim Kalın'dan Suriye açıklaması

Bir anne yardım istiyor: Kızımı o albay kaçırdı

Bölücüler gerçekten bölündü mü yoksa tezgah mı kuruluyor Pervin Buldan'dan şaşırtan çıkış: Kendi adayımızı çıkaracağız

Yanmaya başladığında 2. Abdülhamid Han tahttaydı! 121 yıldır sönmüyor

Dış güçler de iç güçler bozguna uğradı! Erdoğan'ın açtığı projede dev başarı

İmamoğlu’nun metro sahtekarlığını, Bakan ifşa etti! ‘Yüzde 70 ile devrettik, 4 yılda bitirdiler’

Araç sahipleri dikkat! Yeni elektrikli Hyundai Ioniq 5, 2023 fiyat listesi yayınlandı: Ucuz, sıfır araç kampanyaları

Çok az ülkede var! Türkiye geliştirdi... Dünya peşine düşecek
Spor Dünyaca ünlü kanser olan İtalyan Gianluca Vialli'den kötü haber: Hayatını kaybetti? Gianluca Vialli kimdir?
Spor

Dünyaca ünlü kanser olan İtalyan Gianluca Vialli'den kötü haber: Hayatını kaybetti? Gianluca Vialli kimdir?

İtalyan futbol efsanesi Gianluca Vialli, bir süredir kansere karşı verdiği savaşı kaybederek 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 21:45:00 - 2023-01-07 22:23:16
Dünyaca ünlü kanser olan İtalyan Gianluca Vialli'den kötü haber: Hayatını kaybetti? Gianluca Vialli kimdir?

İtalyan Futbol efsanesi Gianluca Vialli 58 yaşında hayatını kaybetti. Futbolculuk kariyeriyle İtalya'nın efsane forvetleri arasında gösterilen Vialli, son olarak İtalya Milli Takımı'nda Mancini'nin yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Gianluca Vialli kimdir?

2017'DE KANSER TEŞHİSİ KONULDU, 2018'DE YENDİ AMA...

Gianluca Vialli'ye pankreas teşhisi ilk olarak 2017 yılında konulmuştu. Tedavisinin ardından 2018 yılında iyileşen Vialli, aynı yılın ortalarında yeniden rahatsızlanarak kemoterapiye başladı. 2020'nin ortalarında kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen Vialli, 2021 yılında düzenlenen EURO 2020'de İtalya Milli Takımı'nın koordinatörü olarak turnuvaya gitmiş ve Roberto Mancini'nin sağ kolu olarak görev yapmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde Chelsea ve Watford'u çalıştıran Vialli, Milli Takım'daki görevinden 14 Aralık 2022'de ayrılmıştı.

VIALLI'NIN FUTBOLCULUK KARİYERİ

İtalya futbolunun efsane forvetleri arasında gösterilen Vialli, Cremonese altyapısından çıkıp kendisini gösterdikten sonra Sampdoria'ya transfer olmuş ve buraa 8 yıl oynamıştı. 16,5 milyon euro karşılıında Juventus'a transfer olan Vialli 1996 yılında Chelsea'ye gidip 1999 yılında kariyerini sonlandırdı.

Kulüp kariyerinde toplam 673 maça çıkan Vialli, 259 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.

Vialli, kariyerinde bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki kez İtalya Serie A şampiyonluğu, bir kez UEFA Kupası, dört kez İtalya Kupası, iki kez İtalya Süper Kupa, bir kez İngiltere Federasyon Kupası, bir kez İngiltere Lig Kupası kazanırken bir kez de Serie A'da gol kralı olmuştu.

 

Dünyaca ünlü yıldız sporcu Damar Hamlin komadan çıktı! Sessizliğini bozdu: ilk sorduğu soru şaşırttı
Dünyaca ünlü yıldız sporcu Damar Hamlin komadan çıktı! Sessizliğini bozdu: ilk sorduğu soru şaşırttı

Aktüel

Dünyaca ünlü yıldız sporcu Damar Hamlin komadan çıktı! Sessizliğini bozdu: ilk sorduğu soru şaşırttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23