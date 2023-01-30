Dünyaca ünlü isimlerin kullandığı o doğal bağışıklık arttırıcı tarif: Bağışıklık güçlendirici içecekler, besinler

Dengeli ve düzenli sağlıklı beslenme, virüslere karşı sahip olduğumuz en iyi savunmalardan biri. Bugün yediklerimiz yarınki zihinsel, fiziksel ve ruhsal halimizi etkiliyor. Bugün vücudumuza koyduğumuz her şey, yarın hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu bağışıklığımızı düzenlemeye yardımcı olacak güce sahiptir.

Dengeli ve düzenli sağlıklı beslenme, virüslere karşı sahip olduğumuz en iyi savunmalardan biri. Bugün yediklerimiz yarınki zihinsel, fiziksel ve ruhsal halimizi etkiliyor. Bugün vücudumuza koyduğumuz her şey, yarın hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu bağışıklığımızı düzenlemeye yardımcı olacak güce sahiptir.

Tarihe baktığımızda, virüsler dalgalar halinde gelmiş. Şu anda da bir dalganın içindeyiz. Bizler, dalganın içine girmemek veya dibe batmamak, bağışıklığımızı artırmak için elimizden geleni yapmalıyız.

Wellbeing Chef Pelin Bozkurt Bilgiç virüslere maruz kaldığımız bu dönemde bizimle önemli ipuçları paylaşıyor. Özellikle çok basit malzemelerle, evde hazırlanan harika tarifi her gün yememiz gerektiğinin de altını çiziyor.

En güçlü bağışıklık güçlendirici

Öyleyse bazı temel bilgileri gözden geçirelim ve sonra bağırsaklara ve bağışıklık sistemine yardımcı olmak için bugün yapabileceğiniz bir şeye geçelim.

Bağışıklık sisteminizin % 70-80'i bağırsağınızda olduğu bilgisi net.

Bağışıklık sistemine ait hücrelerin yanı sıra, bağırsağınız ayrıca bir dünya başka sakinleri ağırlıyor. Bu bakteri ve maya toplulukları, bağışıklık sisteminizle etkileşime girerek vücudu ateşleyen veya yatıştıran sinyaller gönderir. Bu sinyaller, enfeksiyon riskinizi artırır veya en aza indirir. Hangisinin olacağı size bağlı.

Bağırsağı güçlendirmenin, yeniden inşa etmenin veya bağışıklık sistemini desteklemenin en kolay yollarından biri, doğal probiyotik olan sebzelerdir. Market raflarında bulunmaz. Sizin mutfağınızdan çıktığında ancak şifası olur.

Öyleyse Pelin Bozkurt Bilgiç'in mikrobiyotamızı süper probiyotiklerle güçlendirmek için evde kolayca yapabileceğiniz tarifini verelim.

ENFLAMASYONUN 4 ATLISI

Biberiye

Kekik

Adaçayı

Lavanta

Bu dört bitki güçlü antiviraldir.

Doğal bitkiler oldukları için bağırsaktaki iç ekosisteme veya bağışıklık sistemine zarar vermezler.

Pelin Bozkurt Bilgiç baharatların gücünü de kullanmamız gerektiğini söylüyor. "Bir de benim 3 K formülüm var. Kişniş - Kimyon - Kakule.

Kişnisin limonsu, kakulenin tatlı, kimyonun topraksı tadı ile hepsi müthiş uyumu yakalıyor. Bu 4 atlı ile 3 K yı bir sebzeyle buluşturalım."

diye de sözlerine ekliyor.

Bağışıklık arttırıcı tarif

Malzemeler:

1 orta boy Jülyen doğranmış lahana üstteki yaprağını kenara alın daha sonra illaki kullanacağız.

1/2 tatlı kaşığı taze biberiye (veya 1/4 tatlı kaşığı kurutulmuş)

1/2 tatlı kaşığı taze kekik (veya 1/4 tatlı kaşığı kurutulmuş)

1/2 tatlı kaşığı taze adaçayı (veya 1/4 tatlı kaşığı kurutulmuş)

1/2 tatlı kaşığı taze lavanta (veya 1/4 tatlı kaşığı kurutulmuş)

1 diş sarımsak, ezilmiş

2 yemek kaşığı Kaya tuzu

Üzerini geçmeyecek kadar su

1çay bardağı kefir veya yoğurt suyu veya peyniraltı suyu. Ev yapımı olursa daha da şahane olur.

Adımlar:

Başlangıç için lahanayı 2 yemek kaşığı kaya tuzu ile iyice ellerinizle ovun, yumuşatın. Ovma esnasında suyunu salmaya başlayacak. En az 1 saat üzeri örtülü beklettikten sonra daha da çok su saldığını göreceksiniz. Üzerine ekleyeceğiniz peyniraltı suyu, yoğurt suyu veya kefir miktarını lahananın saldığı suya göre ayarlayabilirsiniz. Lahana, otlar ve sarımsağı biraraya getirip yavaşça karıştırın. Karışımı gerektiği büyüklükte cam kavanoza alıp sıkıca bastırarak yerleştirin. Sebzelerin genişlemesi için yukarıdan 2 parmak bırakarak mümkün olduğunca fazla havayı bastırarak alın. Ayırdığımız lahana yapraklarını üstüne yerleştirin yine bastırarak kapatın. Su lahananın üstüne çıkmalı ki hava ile temas etmesin. Üzerine temiz bir taş da koyabilirsiniz. Daha sonra 1 haftalığına gün ışığından uzak dolabın içine alın.

Lahanada doğal olarak bulunan bakteriler, daha asidik bir ortam oluşturmak için, şekerlerini yiyerek sihirlerini sergileyecekler. Bu, yararlı bakterilerin hızla çoğalmasını sağlayarak sizi birkaç günden birkaç haftaya kadar lezzetli, probiyotik açısından zengin bir fermente besin oluştururlar. Tuzlu suyu test etmek ve fermantasyon sırasında açığa çıkan gazları serbest bırakmak için kavanozu günde bir kez açın. Üstte bir tabaka oluşmuşsa, sıyırın. İlk 3 gün gaz çıkışı rahat olsun diye kavanozların kapağını tam kapatmıyabilirsiniz, 3.günden sonra kapağını kapatın. Oda sıcaklığında 1 veya 2 hafta bu şekilde fermente edebilirsiniz. Fermantasyonu yavaşlatmak için hazır olduktan sonra buzdolabına alabilirsiniz."

Dünyaca ünlü isimlerin kullandığı o doğal bağışıklık arttırıcı tarif:

Bağışıklık güçlendirici kür: Sabahları zencefil, çubuk tarçın, kakule ve limon dilimi ile demlenmiş ılık suya, 1 çay kaşığı kestane balı karıştırıp için. Yine gün içinde 1 kase evde mayalanmış yoğurda 1'er çay kaşığı zerdeçal, zencefil, ısırgan tohumu, üzüm çekirdeği karıştırıp tüketin.

Bağışıklık güçlendirici İçecek tarifleri:

Malzemeler

1 yemek kaşığı taze zerdeçal rendesi ya da 2 çay kaşığı toz zerdeçal.

1 yemek kaşığı limon suyu (Limon suyunu isteğiniz doğrultusunda daha fazla koyabilirsiniz.)

4 su bardağı su.

1 tatlı kaşığı bal (isteğe göre)

Bağışıklık güçlendirici karışım: Her gün 1 kase ev yapımı yoğurt ve 1 küçük boy muzu karıştırarak veya ezerek çocuğunuza yedirin. Zira bağırsak yapımızda yaşayan ve florayı koruyan bir takım yararlı bakteriler (probiyotikler) zararlı mikroorganizmaların üremesini engelleyerek bağışık sistemini güçlendirir.

Yetişkinler için bağışıklık güçlendirici ne yapmalı?

Aşağıdaki yaşam tarzı stratejileri bir kişinin bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirebilir:

Sigara içmemek,

Düzenli egzersiz yapmak,

Sağlıklı kiloyu korumak,

Alkol içmemek,

Yeterince uyumak,

Stresi en aza indirmek,

Doğru el yıkama ve ağız hijyeni uygulamak.