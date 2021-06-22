Dünyaca ünlü iki bankadan altın alacaklar için kritik uyarı: Kapı aralanıyor

Haziran ayı içerisinde 540 TL’ye kadar yükselen gram altın 502 TL’ye kadar geriledi. Hem ABD Merkez Bankası’nın açıklamaları hem de Çin’in kripto para kısıtlamaları altının 2022’de ne olacağına dair ipuçları verdi.

Koronavirüs tüm dünyada piyasaları etkilerken, ülkemizde de ekonomi alanında ciddi dalgalanmalara neden oldu. Şubat ayında 414 TL’den işlem gören altın haziran ayında 540 TL’ye kadar tırmandı. Şu anda 502 TL’ye kadar geri çekilen altının 2022 yılında yükselip yükselmeyeceği yatırımcının merak konusu oldu. ABD ve Çin’in atılımlarından sonra, işte altın tahminleri…

Altın yükselecek mi?

Yazın gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Çiftler kendilerine takılan altınları bekletmekte fayda olup olmadığını öğrenmek için altının 2022’de ne olacağını merak ediyor. Yeni evlenenlerin yanı sıra pek çok altın yatırımcısı da 502 TL’den altın alıp 2022’de altının yükselmesini bekleyerek kâr elde etmek istiyor

Singapur merkezli OCBC Bank stratejistlerine göre, altının onsu 2022 sonuna kadar 1.500 dolara çekilebilir. Bu da demek oluyor ki altında düşük seviye bekleniyor. Kurum ons altın fiyatını bu yılın sonunda 1800 dolar, gelecek yılın sonunda ise 1500 dolar olarak tahmin ediliyor.

Commerzbank ise OCBC Bank’ın aksine enflasyon endişelerinin altın fiyatını yıl sonuna kadar 2 bin dolar/ons'a yükseltmesini öngörüyor. Commerzbank ayrıca gümüş fiyatının 2021 sonunda 30 dolara yükseleceğini ve paladyumun ons başına 2 bin 800 dolar olacağını tahmin ediyor.

Yükselişin kapısı aralanıyor

Credit Suisse, Commerzbank gibi fiyatlar zayıflamasına rağmen altının yükseleceğini öngören kurumlar arasında yer alıyor. Kurum, altının 1.941 -1966 dolar seviyesine doğru ilerlemesini bekliyor.

Daha geniş konsolidasyon aralığını korumak için şimdilik 1.943 -1966 doların tekrar sınırlanmasını beklerken, nihai bir kırılmanın 2 bin 75 dolarlık rekor seviyeye geri dönmenin kapısını açacağını söylüyor.

Altının 1.840 doların altına kayması halindeyse 1.809 -1805 dolar desteklerinin çalışacağını bunun da gerisine kayması halinde 1.765 -1755 dolardaki desteğin öne çıkacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Özetlenecek olursa 2022 yılında altının yukarıya doğru bir tırmanışı olacağı yıl sonunda ise 2022 yılı başlangıcına göre düşüş olacağı öngörülüyor.

2022 yılı tahminleri

Uzmanlara göre hem gram altın ve hem de dolar kuru yükselişi işaret ediyor. Dolar/TL 8,78 seviyesine çıktı. Doların 8,50'nin üzerindeki kalıcı hareketi 9,40 seviyesine doğru yükselişin devam etmesine neden olacağı düşünülüyor.

Dolar kuru uzun vadede aylık seyirde yükselen bir kanalda ve 2018 yılından itibaren içerisinde hareket ettiği yukarı kanalı bir basamak üste taşıdı.

BIST 100 Endeksi ise 1.445 seviyesinin altına kayarak bir kez daha 1.256-1.450 bandına geriledi. Endeks 1.445 seviyesinin üzerine çıkmadıkça zayıf seyir sürecektir.

Kripto parada düşüş sürer mi?

Çin’in kripto paraya ambargo koymasının ardından kripto varlıklarda sert düşüşler devam ediyor. Çin'de Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısı ve İngiltere'de bankaların aldıkları önlemler satışları artırıyor. Kurumsal talep de sürüyor. MicroStrategy, yaklaşık 13 bin Bitcoin alımı yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre en büyük halka açık ticari istihbarat şirketlerinden biri olan MicroStrategy, 489 milyon dolarlık yeni alımla Bitcoin portföyünü genişletti. Kriptolarda iniş ve çıkışlı seyrin devam edeceği öngörülüyor.