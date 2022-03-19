Dünyaca ünlü gazeteden olay "döner" haberi

Dünyaca ünlü birçok markanın Rusya'dan çekiliyor olması Türk şirketlerinin Rusya'ya yönelmesine neden olurken, Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin geleceğini manşetine taşıdı. McDonald's'ın Rusya'daki şubelerini kapattığını hatırlatan Bild, Big Mac'in yerini dönerin alabileceğini yazdı.

Her türlü kazanan Türkiye

Rusya'nın Batılı şirketler yerine Türk şirketlerin girişimlerine sıcak baktığını yazan Alman gazetesi, oluşan durumdan ekonomik olarak fayda sağlayabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi. Haberde Türkiye'nin ekonomik olarak ikinci bir şansına daha dikkat çekildi. Rusya'dan ayrılan büyük Amerikan şirketlerinin adresinin de Türkiye olabileceği belirtildi.