Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe kanlar içinde kaldı
Fransız yıldız Kylian Mbappe, Avusturya maçının maçın son anlarında girdiği ikili mücadelenin ardından kanlar içinde yere yığıldı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Fransa, Avusturya'yı 1-0 yendi.
Fransa'nın yıldız ismi Kylian Mbappe'nin maçın son anlarında girdiği ikili mücadelenin ardından burnunda kanama meydana geldi.
Fransa'da Antoine Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşa vurmaya çalışan Kylian Mbappe, Danso ile çarpıştı. 25 yaşındaki oyuncu çarpışmanın etkisiyle yerde kaldı. Hakem Manzano'nun talebiyle milli takım doktorları saha içinde Mbappe'nin tedavisini yaptı. Mbappe'nin forması kanla kaplandı. Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve yerine Giroud devam etti.
Fransız basınına yansıyan haberlerde, Mbappe'nin pozisyonda burnunda kırk olduğu öne sürüldü.