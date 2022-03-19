Dünyaca ünlü film yıldızı, “Lütfen beni öldürün" diye yalvardı

Fransız meşhur film yıldızı Alain Delon, hastalıklarla boğuşmak istemediğini ve ötanazi ile hayatına son vermek istediğini söyledi. Le Point'in aktardığına göre yıldız Alain Delon "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet." diyerek ötanazi istedi.

"Sessizce cehenneme gitme hakkımız var"

Delon, oğlu Anthony'den ölmesine yardım etmesini isteyerek, "Yaşlandıkça, hastaneler veya iğneler olmadan hayattan sessizce cehenneme gitme hakkımız var." dedi.

1957'den beri oyunculuk yapan ünlü aktör, 2002 yılında geçirdiği ağır depresyon sırasında bir kez intihar girişiminde bulunmuştu.

Kendisinden sonra köpeğinin uyutulmasını istemişti

Alain Delon 2018 yılında da kendisinin ölümünden sonra köpeğinin uyutulmasını isteyerek şu mektubu yazmıştı:

“Her geçen gün ölümü daha çok düşünüyorum. Çocuğum gibi sevdiğim köpeğim benden sonra çok uzun yıllar yaşayabilir. Ama onun her gün mezarıma gelip bir umutla nöbet tutmasına dayanamam. Bu nedenle öldüğümde veterinerimin onu kollarımın arasında iğneyle uyutup gömülmesini vasiyetimde yazdım. Tek ricam insanların beni anlaması.”

Fransa'nın Douchy bölgesindeki çiftliğinde 50'ye yakın köpek besleyen Delon 35 köpeği için mezarlık bile yaptırmıştı.