Dünyaca ünlü bilgisayar oyununa o ilimiz damga vurdu!

Dünyanın en çok satan oyunlarından biri Call of Duty’dir. Bu oyun serisi milyonlarca insan tarafından oynandı. Dünya’nın çeşitli yerlerinde geçen savaş ve aksiyon bazlı oyunların ilk sırasında bulunan bu oyun, Sovyet Rusya, Vietnam ve Türkiye’de geçecek.

Yayınlanan fragmanda, Türkiye’nin Trabzon iline ait havalimanı bulunmakta. Trabzon havalimanı, Trabzon Belediye Havalimanı adıyla görülmektedir. Sosyal medyada da ses getiren fragman Trabzonlular arasında da çok beğenildi.

‘Bize her yer Trabzon’ sloganlarıyla paylaşılan fragman binlerce beğeni ve yorum aldı.

Oyun Playstation platformunda 499 TL’den, Xbox One’da 499 TL’den, PC’de ise 520 TL’den piyasaya sürülecek.