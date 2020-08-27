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Teknoloji Dünyaca ünlü bilgisayar oyununa o ilimiz damga vurdu!
Teknoloji

Dünyaca ünlü bilgisayar oyununa o ilimiz damga vurdu!

Dünyada en çok ses getiren oyunlardan biri olan Call of Duty Black Ops, Türkiye’de çok ses getirdi. Ünlü oyunun bir sahnesi ise Trabzon’da geçecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:36:00 - 2020-08-27 12:54:22
Dünyaca ünlü bilgisayar oyununa o ilimiz damga vurdu!

Dünyanın en çok satan oyunlarından biri Call of Duty’dir. Bu oyun serisi milyonlarca insan tarafından oynandı. Dünya’nın çeşitli yerlerinde geçen savaş ve aksiyon bazlı oyunların ilk sırasında bulunan bu oyun, Sovyet Rusya, Vietnam ve Türkiye’de geçecek.

Yayınlanan fragmanda, Türkiye’nin Trabzon iline ait havalimanı bulunmakta. Trabzon havalimanı, Trabzon Belediye Havalimanı adıyla görülmektedir. Sosyal medyada da ses getiren fragman Trabzonlular arasında da çok beğenildi.

‘Bize her yer Trabzon’ sloganlarıyla paylaşılan fragman binlerce beğeni ve yorum aldı.

Oyun Playstation platformunda 499 TL’den, Xbox One’da 499 TL’den, PC’de ise 520 TL’den piyasaya sürülecek.

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Yorumlar

Ali

Mesele Trabzon gecmesi değil... Trabzon'da ne yaptıkları... Bizim millet ne kadar yozlasti ya. Noluyoruzz
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