Dünyaca ünlü bankadan Mehmet Şimşek için sözler, şok dolar - TL tahmini: 28’i Görecek, net tarihi... Tahminini değiştirdi!

Dolar 28’i Görecek… ABD’li Banka Net Konuştu Tarihini Açıkladı

Goldman Sachs, seçim sonrası Türk lirasına ilişkin tahminlerini güncelledi. Goldman Sachs, seçim sonrası Türk lirasına ilişkin tahminlerini güncelledi. Banka dolar/TL kurunun 12 ay sonra 28’e yükseleceğini öngördü.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinesinin yenilenmesinin ardından Türk lirası tahminini revize etti ve 12 ay sonrası için 22 olan dolar /TL tahminini 28’e çıkardı.

Reuters’ın aktardığına göre, Erdoğan’ın yeni üst düzey ekibini açıklamasının ardından yayınlanan bir Goldman Sachs notunda, “Mehmet Şimşek’in yeni hazine ve maliye bakanı olarak seçilmesinin para politikasının daha ortodoks bir yöne kayma olasılığını artırdığına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dolar/TL’de yeni tahminler

Banka, Dolar/TL’nin 3, 6 ve 12 ay sonrasında sırasıyla 23, 25 ve 28 seviyesine gelebileceğini tahmin etti. Önceki tahminler 19, 21 ve 22 seviyelerindeydi. Ancak seçimleri Erdoğan’ın kazanması ve dolar/TL’nin 20 seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırması tahminleri değiştirdi.

Analistler, gelişmelere bağlı olarak 28 seviyesinin bir yıldan daha kısa sürede elde edilebileceğini söyledi. Aynı şekilde, beklenenden daha büyük faiz artışının lirada tahmin edilenden daha düşük bir zayıflama anlamına gelebileceği belirtildi.

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Dolar/TL tarihi zirvesinde

Türkiye’de 28 Mayıs seçimlerinin ardından dolar/TL 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Seçimlerin ardından daha önce de bakanlık yapan Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı. Analistler, Şimşek’in atanmasının Erdoğan’ın yükselen enflasyona rağmen uzun süredir devam eden düşük faiz politikasından belirgin bir dönüş olarak görüyor.

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