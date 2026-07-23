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Dünya Haydut ABD ne umdu ne buldu! İranlı muhabirden Trump'ı çıldırtacak görüntü
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Haydut ABD ne umdu ne buldu! İranlı muhabirden Trump'ı çıldırtacak görüntü

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İranlı muhabir, Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal girişiminde bulunduğu Hürmüz Boğazı'ndan keskin nişancı tüfeğiyle yayın yaptı.

İran devlet televizyonu (IRIB) muhabiri Hüseyin Ejdehayi'nin, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Büyük Tunb Adası'ndan bölgedeki durumu anlatmak için yaptığı anonsunda keskin nişancıların kullandığı bir silaha yer vermesi dikkati çekti.

ABD ile İran arasında çatışmalar devam ederken, İran devlet televizyonu muhabiri, Hürmüz Boğazı'ndan boynunda keskin nişancı tüfeği asılı olarak anons yaptı.

Keskin nişancı tüfeği olarak bilinen Kanas marka tüfekle yaptığı anonsta Ejdehayi, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

 

Ejdehayi, ayrıca "İran halkının ordusunun yanında yer aldığını ve İran topraklarını savunmaya hazır olduğunu" söyledi.

İran'daki televizyonlarda ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sırasında sivillere bazı silahların nasıl kullanılacağının anlatıldığı programlar yapılmıştı.

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