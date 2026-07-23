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Gündem CHP’den istifa eden Tugay, Kurum’u ziyaret etti! İzmir’in eksiklikleri için destek istedi
Gündem

CHP’den istifa eden Tugay, Kurum’u ziyaret etti! İzmir’in eksiklikleri için destek istedi

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CHP’den istifa eden Tugay, Kurum’u ziyaret etti! İzmir’in eksiklikleri için destek istedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti.

Bakan Kurum, Bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay’ı Bakanlığımızda kabul ettik. İzmir’in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

 

‘HİZMETE YÖNELECEĞİM’ DEMİŞTİ

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP’de yaşanan koltuk kavgasından rahatsız olarak partisinden istifa eden Tugay, AK Parti’ye geçeceği iddiaları ile gündeme gelmişti. Özgür Özel’in yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu süreçte, Cemil Tugay şu aşamada kurulacak yeni oluşuma hemen katılmayacağını; bir süre daha bağımsız kalmayı ve yalnızca İzmir halkına belediye hizmetleri sunmaya odaklanmayı tercih ettiğini duyurmuştu.

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