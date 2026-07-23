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Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralında değişiklik olmayacak

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Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralında değişiklik olmayacak

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, "Yabancı kuralında değişiklik olmayacak" ifadelerini kullandı.

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Foto - Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralında değişiklik olmayacak

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, 10+4 yabancı kuralının değişmeyeceğini söyledi.

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Foto - Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralında değişiklik olmayacak

Doğan, "TFF, bu kararın değişmeyeceğini bize bildirdi. Kulüpler artık planlamasını yaptı, bu saatten sonra bir değişiklik olmayacak." dedi.

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Foto - Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralında değişiklik olmayacak

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