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Aktüel Uyuşturucu firarisi polisten kaçamadı İstanbul'da yakalandı
Aktüel

Uyuşturucu firarisi polisten kaçamadı İstanbul'da yakalandı

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Uyuşturucu firarisi polisten kaçamadı İstanbul'da yakalandı

Almanya tarafından uluslararası düzeyde uyuşturucu suçlarından aranan Avusturya uyruklu şahıs, İstanbul Sarıyer’de, düzenlenen narkotik operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Almanya makamlarınca uluslararası seviyede uyuşturucu suçları kapsamında aranan Avusturya uyruklu O.Y.‘nin saklandığı adresi tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün Sarıyer’de belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Şahıs Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek

Saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin emniyete götürüldüğü bildirildi. Yakalanan şüpheli O.Y., gerekli yasal işlemlerinin tamamlanması ve hakkında yürütülen adli süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği açıklandı.

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