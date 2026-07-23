  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kutsal gün olduğu için değil astrologlar dediği için! Özgür umudu halka değil fala bağladı Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu "Front Door" ile Türk savunma sanayi şirketlerine kolaylık NATO yolu açıldı Bahçeli'den Özgür Özel'in "Yeni Parti"sine olay yorum! Hazine yardımı yapılmalı 'Narsistlikte' zirvedeyiz! Toplumu 'ben' merkezli anlayış kuşatıyor! MSB büyük gelişmeyi kamuoyuna duyurdu: F-35'ler konuşulurken Türkiye o savaş uçaklarını alıyor Seküler-muhalif kitle gerçekten de şizofren olabilir mi? Uyuşturucu tarlası kuran Ezel Akay'ı da savundular! Ali Rıza Demircan Hoca kaleme aldı… ‘Kadın sünneti tıbbidir ve cinselliğe saygıdır’ Katliam yanlısı azılı Siyonist belasını arıyor! Mescid-i Aksa’ya sabah baskını Almanya Türkiye vatandaşı Uygur Türkü'nü Çin'e iade etti!
Gündem Tesettür istismarcısını terleten anlar! Fatma Soydaş inkâr etti savcılık görüntüleri önüne koydu
Gündem

Tesettür istismarcısını terleten anlar! Fatma Soydaş inkâr etti savcılık görüntüleri önüne koydu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tesettür istismarcısını terleten anlar! Fatma Soydaş inkâr etti savcılık görüntüleri önüne koydu

Sosyal medyada “ffatmaass_” kullanıcı adıyla bilinen ve dini sembolleri ahlaksızca istismar eden Fatma Soydaş’ın iğrenç tezgahı savcılık duvarına çarptı. Dinimiz İslâm'ın kutsallarını alkollü içkiler, cinsel çağrışımlı videolar ve parayla satılan abonelik sistemiyle kirleten şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalanıp hapsi istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Sosyal medyada “ffatmaass_” kullanıcı adıyla tanınan Fatma Soydaş, müstehcen içeriklerin yapay zekâyla üretildiğini ve yüzünün izinsiz kullanıldığını savundu. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yalnızca fotoğrafların değil, Soydaş’ın başka kişilerle buluşmasına ve çeşitli görüntülerine ilişkin video içeriklerinin de sosyal medyaya yansıdığını belirtti. Şüphelinin “Ben kapalı bir insanım, dinî değerleri aşağılamam” sözlerine karşılık savcılık; dinî sembollerin alkollü içki, cinsel çağrışımlı içerikler ve ücretli abonelik sistemiyle birlikte kullanıldığı iddiasını dosyaya taşıdı. Gözaltı talimatının ardından kaçan Soydaş, “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

YAPAY ZEKÂ SAVUNMASI, VİDEO DELİLİ VE KAÇMA ŞÜPHESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş’ın ifadesi alındı. Soydaş, Instagram ve TikTok’ta kendisine ait hesaplarda müstehcen paylaşım yapmadığını, “sila_vjp” rumuzlu bir kullanıcının yüzünü yapay zekâ yöntemiyle farklı görüntülere yerleştirdiğini ileri sürdü.

Söz konusu içerikler nedeniyle daha önce avukatları aracılığıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirten Soydaş, hakkında yayılan görüntülerin kendisine ait olmadığını savundu. Ancak savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, dosyanın yalnızca fotoğraflara dayanmadığı, tarafların buluşmalarına ilişkin video içeriklerinin de sosyal medyaya yansıdığı kaydedildi.

 

“DÖRT PARMAKLI AYAK” İLE KENDİNİ SAVUNDU

Fatma Soydaş, ifadesinde müstehcen görüntülerin yapay zekâ ürünü olduğunu anlatırken, bir fotoğraftaki ayak görüntüsünün dört parmaklı olduğunu söyledi.

Soydaş, şu ifadeleri kullandı: “Benim üzerimden yapılan yapay zekâ fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zekâ ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır.”

“BEN KAPALI BİR İNSANIM” DEDİ

Soydaş, dinî değerleri aşağılayan herhangi bir paylaşım yapmadığını ve kapalı bir yaşam tarzı benimsediğini söyledi. İfadesinde, “Ben zaten kendim kapalı bir insanım. Herhangi bir şekilde dinî değerleri aşağılamam söz konusu değildir” diyen Soydaş, elinde içecek bulunan fotoğrafın bira olduğuna dair bir işaret bulunmadığını savundu.

Fotoğrafın köpük nedeniyle alkollü içki olarak algılandığını belirten Soydaş, paylaşımın inancına ve görüşlerine uygun olmadığını fark edince kaldırdığını anlattı.

Savcılık ise Soydaş’ın İslami yaşam tarzını benimsediği yönünde kamuoyunda algı oluşturduğunu, buna karşılık cinsel çağrışımlı videolar yayımladığını ve dinî sembolleri toplumun hassasiyetlerine aykırı şekilde kullandığını kaydetti.

 

ÜCRETLİ ABONELİKLE KAZANÇ SAĞLADI

Soruşturma dosyasında, Soydaş’ın sosyal medya içeriklerinin bir bölümünü aylık abonelik ücreti karşılığında yayımladığı belirtildi. Savcılığın değerlendirmesinde, şüphelinin özel abonelere yönelik içerikler üzerinden para kazanmayı amaçladığı ve bu içeriklerde vücudunu sergilediği kaydedildi.

Soydaş ise ücretli abonelik sisteminde de herhangi bir müstehcen paylaşım yapmadığını söyleyerek hesabının incelenmesini istedi: “Abonelik esası ile kullanmış olduğum Instagram hesabımı kontrol edebilirsiniz.”

GÖZALTI TALİMATININ ARDINDAN “KAÇTI”

Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, şüphelinin yakalanma sürecine ilişkin oldu. Savcılık sevk yazısında, Fatma Soydaş hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gözaltı talimatı yazıldığı, şüphelinin avukatları vasıtasıyla Ankara Adliyesi’ne ulaştığı ancak daha sonra kaçtığı belirtildi.

Bunun üzerine hakkında yakalama emri düzenlendiği ve yakalama kararının ardından gözaltına alındığı kaydedildi. Savcılık, bu durumu kaçma şüphesini gösteren somut olgu olarak değerlendirerek Soydaş’ın tutuklanmasını talep etti.

 

Soydaş ise gece yarısı evinden alındığını, evinde arama yapıldığını ve elektronik cihazlarına el konulduğunu belirterek tepki gösterdi: “Ben FETÖ’cü müyüm, terörist miyim? Hiçbir suçum olmadığı hâlde evimden gece yarısı alındım.” dedi.

Savcılık, Soydaş hakkında TCK’nin 226/2. maddesinde düzenlenen “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu değerlendirerek tutuklama talebinde bulundu. Soydaş hakkındaki kararı nöbetçi sulh ceza hâkimliği verecek.

Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı
Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı

Gündem

Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı

Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!
Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!

Gündem

Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!

Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı
Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı

Gündem

Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı

Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir
Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir

Gündem

Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakk

Boyun bölgesi ve kolları açık sözde tesettürlü program sunucu,spiker ve yorumcular da iktidar yanlısı TV kanallarda mevcut. Ne yapmak istiyorlar amaçları ne ? İslam'a gedik açmak fitne yapmak ise Allah belalarını versin

Güney Doğulu

100 sopa atılması, kuru ekmek suya hapsi boyluyası sapkın. Böylelerine cezalar arttırılmalı.....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23