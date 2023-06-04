Fransa'dan Türkiye'ye tebrik mesajı: Yeni kabine üyesi Hakan Fidan Türkiye'den dünya listesine girdi! O haber

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında bugün 67. Hükumet'in yeni Kabinesi belirlendi. Yeni Bakanlar Kurulu'nda Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı oldu.

Birkaç ülkede de önceden istihbarat başkanı olan bazı isimler, Dışişleri Bakanlı’ğına getirilmişti. Hakan Fidan da Türkiye'de bu ekolle Dışişleri Bakanlığı'nın başına getirilen ilk MİT Başkanı oldu.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TÜRKÇE TEBRİK

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşım ile kutladı.

Calonna paylaşımında, "Tebrikler Sn. Hakan Fidan. Barış ve bölgesel istikrar, NATO bünyesindeki diyalog ve küresel sorunlar gibi alanlar başta olmak üzere arasındaki işbirliğini sürdürmek için yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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