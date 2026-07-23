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Gündem Sözde fenomene erişim engeli! Tesettür istismarcısına dijital tokat
Gündem

Sözde fenomene erişim engeli! Tesettür istismarcısına dijital tokat

Yeniakit Publisher
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Sözde fenomene erişim engeli! Tesettür istismarcısına dijital tokat

Tesettürlü olduğu halde sekülerlerin ahlakına özenen ve başörtüsünü istismar edip gayri ahlaki yayınlara imza atan Fatma Soydaş isimli sosyal medya şaklabanının tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Soydaş, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyada etkileşim alabilmek uğuruna dini değerleri kullanan bazı içerik üreticileri, tepkilerin odağında yer alıyor. TikTok ve Instagram platformlarını aktif olarak kullanan ve bu platformlarda ürettiği içeriklerle tanınan Fatma Soydaş, daha önce yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar nedeniyle birçok kez tepkilere neden oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahsi geçen sosyal medya ünlüsüne ilişkin 21 Temmuz'da gözaltı kararı verildi. Açıklamada, Soydaş hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği bildirildi.

 

HESAPLARI KAPATILDI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada sosyal medya hesapları hakkında da erişim engeli kararı verildiği bildirildi.

 

Bu kapsamda Soydaş'ın tüm sosyal medya hesaplarına Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir
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Yorumlar

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