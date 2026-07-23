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Gündem İran’dan Batı’ya açık tehdit! Saldırıya izin veren her üs meşru hedefimizdir!
Gündem

İran’dan Batı’ya açık tehdit! Saldırıya izin veren her üs meşru hedefimizdir!

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İran’dan Batı’ya açık tehdit! Saldırıya izin veren her üs meşru hedefimizdir!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkesine yönelik hava saldırılarında İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nün kullanıldığını belirterek Batılı güçlere gözdağı verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran’a yönelik saldırılarda kullanılan B-1 tipi ABD bombardıman uçaklarının İngiltere'deki Fairford Hava Üssü’nden kalktığını, İran’a saldırı için kullanılan her üssün kendileri için "meşru hedef" olduğunu belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD uçaklarına izin verdiği ileri sürülen İngiltere’ye tepki gösterildi.

Açıklamada, ABD'nin, Hint Okyanusu'ndaki savaş gemilerinde bulunan seyir füzesi stoklarının tükenmesinin ardından son saldırılarında İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nden kalkan B-1 tipi bombardıman uçaklarını kullandığı ileri sürüldü.

Bu duruma tepki gösterilen açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de açıkladığı gibi İran’a saldırı için kullanılan her üs bizim meşru hedefimizdir.” ifadesine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin askeri üslerini ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının hazırlanması ve kolaylaştırılması amacıyla kullandırma kararını "sert bir şekilde" kınamıştı.

 

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Yorumlar

iran sizce ne olacak

bence işi zor amerika silahlarını deniyor burda <<nasılsa paralrını araplar ödüyor <<iç savas ne olacak kürtler ne yapacak bakalım görelim

Hakk

Kim İtrail ABD ile ittifak yaparsa Allah belasını versin kim olursa olsun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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