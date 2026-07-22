UEFA’dan Türk hakeme görev
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Konferans Ligi'nde Polonya ekibi Rakow ile Malta temsilcisi Valletta arasında yarın oynanacak 2. eleme turu ilk maçına hakem Kadir Sağlam atandı.
Polonya'nın Czestochowa kentindeki Rakow Belediye Stadı'nda TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Salih Mazlum yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Turtay üstlenecek.