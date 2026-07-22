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Spor UEFA’dan Türk hakeme görev
Spor

UEFA’dan Türk hakeme görev

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UEFA’dan Türk hakeme görev

UEFA Konferans Ligi'nde Polonya ekibi Rakow ile Malta temsilcisi Valletta arasında yarın oynanacak 2. eleme turu ilk maçına hakem Kadir Sağlam atandı.

Polonya'nın Czestochowa kentindeki Rakow Belediye Stadı'nda TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Salih Mazlum yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Turtay üstlenecek.

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