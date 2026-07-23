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Gündem CHP Sivas il başkanlığını harabeye çeviren Özelcilere tepki: Bu nasıl bir kin bu nasıl nefret!
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CHP Sivas il başkanlığını harabeye çeviren Özelcilere tepki: Bu nasıl bir kin bu nasıl nefret!

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CHP Sivas il başkanlığını harabeye çeviren Özelcilere tepki: Bu nasıl bir kin bu nasıl nefret!

Mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrası koltuğa yeniden oturmak için her yolu deneyen, Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ sloganları attıran ve sonunda pes ederek yeni parti kurma sevdasına düşen Özgür Özel’in destekçileri, il ve ilçe başkanlıklarını yeni gelenlere enkaz halinde bırakıyor.

Olaylı görev değişimlerden birinin yaşandığı CHP Sivas İl Başkanlığı’nda da ibretlik görüntüler yaşandı. CHP Genel Merkezi’nin görevden aldığı Yılmaz Coşkun’un yerine Semi Balk’ı atamasına öfkelenen Özel taraftarları, il başkanlığına zarar vererek duvarlarına tepkilerini dile getiren yazılar yazdı.

“BU KADAR MI NEFRET EDİYORSUNUZ CHP’DEN!”

Sivas’ta yaşananlara tepki gösteren eski CHP İstanbul Milletvekili, Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından zarar gören il başkanlığı binasından fotoğraflar paylaşarak; “CHP Sivas İl Başkanlığı’nın getirildiği hale bakın… Bu kadar mı nefret ediyordunuz CHP’den? Bu nasıl bir kindir Atatürk’ün partisine… Neyse ki; Sivas artık Semih Balk ve arkadaşlarının güvencesinde…” diye yazdı.

 

COŞKUN: ÖZEL’İN KURACAĞI PARTİDE KURUCU İL BAŞKANI OLACAĞIM

Öte yandan CHP Sivas İl Başkanlığı görevinden alınan Yılmaz Coşkun, il başkanlığıyla organik bağlarının sona erdiğini belirterek, Genel Başkan Özgür Özel'in öncülüğünde kurulacağını ifade ettiği yeni partide kurucu il başkanı olarak görev yapacağını açıkladı.

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