Mısır deviyle iş birliği! İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor

'MISIR VE TÜRKİYE ARASINDAKİ BAĞLARI GÜÇLENDİRECEĞİZ' Air Cairo AIRO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hussein Sherif ise “İstanbul, bölgenin en önemli havacılık kapılarından biri ve Air Cairo’nun tüm operasyonlarının İGA İstanbul Havalimanı’na taşınması, büyüme stratejimizde ve dünya standartlarındaki havalimanlarıyla iş birlikleri yoluyla uluslararası ağımızı genişletme taahhüdümüzde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Bu adım, müşterilerimize daha güçlü bağlantı, daha yüksek operasyonel verimlilik ve gelişmiş bir seyahat deneyimi sunmamızı sağlıyor. Kahire, Şarm El-Şeyh ve Hurgada’ya direkt erişim sunarak Mısır ve Türkiye arasındaki güçlü bağları daha da pekiştirmekten de memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.