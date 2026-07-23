Mısır deviyle iş birliği! İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor
İstanbul Havalimanı, Mısırlı hava yolu şirketi Air Cairo'nun İstanbul'daki tüm uçuş operasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Havalimanı, Mısırlı hava yolu şirketi Air Cairo'nun İstanbul'daki tüm uçuş operasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Mısırlı havayolu şirketi Air Cairo, İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuşunu Kahire-İstanbul hattında haftanın her günü karşılıklı sefer düzenleyecek. İş birliği kapsamında, Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrine uçuşlar 26 Ekim, Hurgada’ya ise 26 Aralık itibarıyla başlayacak.
İstanbul’dan Mısır’ın üç noktasına düzenlenecek bu uçuşlarla havayolu şirketi, İstanbul’daki tüm operasyonlarını İGA İstanbul Havalimanı üzerinden yürütecek ve 2026 yıl sonu itibarıyla toplam haftalık 11 frekans ile hizmet verecek. Air Cairo’nun Kahire, Şarm El-Şeyh ve Hurgada uçuşları için bilet satışına başlandı.
'BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ' Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, "İGA İstanbul Havalimanı olarak, küresel havacılıktaki öncü rolümüzü her geçen gün pekiştiriyor ve ‘dünyanın buluşma merkezi’ özelliğimizi yeni yatırımlarla sürekli ileriye taşıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz stratejimizin ve kararlı faaliyetlerin en son halkası olan AiR Cairo’nun tüm İstanbul operasyonlarını İGA İstanbul Havalimanı’na taşıması çok kıymetli. Böylece, Türkiye ile Mısır arasındaki hava yolu bağlantıları güçlenirken iki ülke arasındaki turizme, ticarete ve kültürel alışverişe de çok yönlü bir katkı sağlanacak" dedi.
'MISIR VE TÜRKİYE ARASINDAKİ BAĞLARI GÜÇLENDİRECEĞİZ' Air Cairo AIRO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hussein Sherif ise “İstanbul, bölgenin en önemli havacılık kapılarından biri ve Air Cairo’nun tüm operasyonlarının İGA İstanbul Havalimanı’na taşınması, büyüme stratejimizde ve dünya standartlarındaki havalimanlarıyla iş birlikleri yoluyla uluslararası ağımızı genişletme taahhüdümüzde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Bu adım, müşterilerimize daha güçlü bağlantı, daha yüksek operasyonel verimlilik ve gelişmiş bir seyahat deneyimi sunmamızı sağlıyor. Kahire, Şarm El-Şeyh ve Hurgada’ya direkt erişim sunarak Mısır ve Türkiye arasındaki güçlü bağları daha da pekiştirmekten de memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.
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